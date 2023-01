Serie C Femminile/Girone C - Sconfitta casalinga per l'Independent: il Grifone Gialloverde vince in rimonta

Sconfitta casalinga per l'Independent, al Complesso Sportivo Kennedy passa il Grifone Gialloverde. Ko beffa per il team napoletano nella gara valida per la prima giornata del girone di ritorno, le ragazze di Aielli crolloano dopo settanta minuti di totale controllo. Nella prima frazione, la squadra di casa riesce a costruire numerose occasioni: Parretta, Russso, Esposito e Bottone spaventano la retroguardia avversaria. La rete, però, arriva soltanto al 42' con Russo. Il difensore, sugli sviluppi di un calcio piazzatto, si smarca bene in area e di testa batte Franco per l'1-0 locale. Nel finale di tempo, Borrelli ha la chance per raddoppiare, ma il portiere risponde. Nonostante maggiori difficoltà, le Pantere vanno vicine al gol anche nella ripresa. Tra il 68' e il 69' si sviluppano interessanti situazioni dalla bandierina, Franco si salva. Al 70' la doccia gelata: angolo dalla destra e Haringlovett insacca indisturbata per il pareggio. L'Independent va in tilt e il Grifone Gialloverde ribalta il risultato con Conti al 76' che realizza una punizione dal limite. Le partenopee si riversano in avanti alla ricerca del pari, ma è tutto inutile: per le ragazze di Aielli è il momento di mettere la disfatta alle spalle e riscattarsi con la partita di Coppa Italia contro il Chieti.