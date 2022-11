Serie C Femminile/Girone C - Tre punti per l'Independent contro il Frosinone

Vittoria interna per l'Independent nella decima giornata del Girone C di Serie C Femminile. Lo scontro diretto col Frosinone vede le Pantere uscire sorridenti con un successo di misura tra le mura amiche del Kennedy. La squadra di mister Elio Aielli, dopo una partita equilibrata, riesce a strappare l'intera posta in palio alle avversarie. Stabilità e poche emozioni nel corso delle prime battute, nessuna delle due formazioni prende il sopravvento sull'altra. Le padrone di casa ci provano con qualche soluzione da fuori area e le incursioni in fascia di Tagliaferri, ma le ciociare sono attente e sfiorano il vantaggio attorno alla mezz'ora. Nel secondo tempo, le locali prendono il controllo delle operazioni e iniziano a spingere sull'acceleratore. Sull'incursione di Galluccio a metà ripresa, arriva il tocco sotto porta di un difensore che manda in porta il pallone e fa esultare lo stadio. Al 75' opportunità per il 2-0 con un rigore conquistato da Volpe, ma la bomber si fa ipnotizzare dagli undici metri. Nel finale, su una delle rare disattenzioni difensive dell'Independent, le ospiti sprecano sotto porta una grande occasione per pareggiare, consegnando così i tre punti alle Pantere che salgono a quota 16 in classifica.