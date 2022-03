Serie C Femminile/Girone C - Il Crotone batte l'Indipendent e sbanca il Kennedy

Vantaggio di cinque punti sulla zona playout, distacco che resta immutato ma una posizione persa. La vittoria della Rever Roma sul rettangolo verde del Grifone Gialloverde rende meno pesante la sconfitta interna per l'Independent contro il Crotone. Il team partenopeo inciampa nel fortino del Complesso Sportivo Kennedy nella sfida valida per la ventunesima giornata del Girone C di Serie C Femminile. Partita che si mette in discesa per le padrone di casa che passano in vantaggio al 10' con Galluccio. La gioia dura poco più di un quarto d'ora perché al 26' Romeo pareggia. Le rossoblù non ci stanno e vogliono far valere il miglior piazzamento in graduatoria. Ci pensa Cinquegrana a salire in cattedra con la rimonta completata al 38' e il tris sigillato ad avvio secondo tempo. Al 90' Volpe prova ad accorciare e regalare un finale spumeggiante: tuttavia, pochi secondi dopo, Vona timbra il poker definitivo.

Il tabellino

Independent: Ventresino, Marotti, Musella, Russo, Ferrara, Prete (60' Lupoli), Volpe, Borrelli, Galluccio, Bottone, Tozzi. A disposizione: Astarita, Barbato, Di Guida, Gambi, Carandente. Allenatore: Aielli

Crotone: Saez Corroto, Papaleo, Torano, Cardone (84' Rania), Cacciola, Sacco (63' Vona), Mardari, Romeo, Moscatello (56' Forciniti), Alegria (84' Sesti), Cinquegrana. A disposizione: Cachia, De Leonardis. Allenatore: Cimicata

Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia

Marcatrici: 10' Galluccio (I), 26' Romeo (C), 38' e 50' Cinquegrana (C), 90' Volpe (I), 91' Vona (C)