Serie C Femminile/Girone C - L'Independent soffre in dieci per 84' e sfiora la vittoria: col Crotone termina 1-1

Nessuna squadra vincitrice al Kennedy tra Independent e Crotone, nella sfida valida per la ventiduesima giornata del Girone C di Serie C Femminile. Partita in salita per le campane in inferiorità già dopo dieci giri di lancette: Esposito, per un fallo a centrocampo su una palla contesa, si becca il cartellino rosso. Un episodio che condiziona la gara e che costringe le Pantere alla sofferenza. Le ragazze di Aielli non abbassano grinta e concentrazione: al 25' e al 32' M. Russo ci prova su punizione, al 43' Galluccio manca la conclusione volante in area. Nella ripresa la formazione calabrese cercano di farsi vedere di più in avanti, però sono sempre le locali ad avere le principali occasioni. Al 65' l'estremo difensore non può nulla sul destro di Galluccio: l'attaccante sfrutta un buco difensivo e gonfia la rete. Al 71' E. Russo, di testa, sfiora il raddoppio. Passano due minuti e arriva la doccia fredda: Reggio manda in porta Donato che salta Ventresino e fa 1-1. Il risultato non cambia più, al triplice fischio è 1-1 al Kennedy.