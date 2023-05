Serie C Femminile/Girone C - L'Independent saluta il Kennedy con una vittoria: tris al Cosenza

La stagione al Kennedy va in archivio con una vittoria per l’Independent. La squadra partenopea, già sicura della salvezza da diverse settimane, scende in campo per la penultima giornata ed affronta il Cosenza, impegnato nella parte bassa della classifica. È l’ultima uscita casalinga per le Pantere, attese dal Chieti tra sette giorni per mettere il sigillo sull’annata. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella seconda frazione si scatenano Galluccio e compagne: agguantati i tre punti con un netto e schiacciante 3-0. A sbloccare la partita è Esposito poco prima del quarto d’ora della ripresa con un delizioso pallonetto, il raddoppio porta la firma di Musella al 67’ sugli sviluppi di un corner. D’Errico timbra il tris al 74’ su calcio piazzato. Dodicesimo successo in campionato e 42 punti in classifica per l’Independent, staccato il Frosinone: le ragazze di Elio Aielli chiudono alle spalle del Matera.

Il tabellino

Independent: Boccia, Marotti (71’ Sarnataro), Musella (88’ Cuomo), D’Errico (77’ Astrarita), D’Alterio, Russo, Borrelli, Galluccio, Esposito (81’ Ferrara), Bottone, Parretta (63’ Tagliaferri). A disp.: Ventrisino, Gambarella, Limongelli. All.: Aielli Elio

Cosenza: Gradolone, Perrotta, Le Piane (63’ Guidici), Gattuso, Cinque, Colavolpe, Mauro (86’ Grandinetti), Caputo (69’ Ferrarello), Paura (71’ Conte), Freby, Tortora (78’ Chirillo). A disp.: Carelli, Eusebio, Arturi, Esposito. All.: Paola Luisa Orlando

Arbitro: Cristian Chirnoaga di Tivoli

Marcatrici: 57’ Esposito (I), 67’ Musella (I), 74’ D’Errico (I)

Ammonite: Le Piane (C)