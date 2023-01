Serie C Femminile/Girone C - Chieti corsaro sul campo dell'Independent: decide Di Camillo

Quindicesima giornata del Girone C di Serie C Femminile, ultimo turno della fase d'andata: per l'Independent arriva la sconfitta interna contro il Chieti. Sconfitta beffarda per la squadra napoletana contro la seconda della classe, al Complesso Sportivo esultano le ospiti con una rete nel finale. Ottima prestazione per la squadra di Elio Aielli che conduce la sfida e rischia di incassare un gol soltanto ad avvio partita: Ventresino salva tutto con un grande intervento. Sale in cattedra bomber Galluccio che impegna Falcocchia e poi è imprecisa in una nuova potenziale opportunità. Il Chieti si affaccia in avanti nelle battute conclusive della frazione iniziale con una punizione larga. Nella ripresa, Borrelli al 60' chiama ancora in causa l'estremo difensore avversario, abile a rifugiarsi in angolo. Ci prova anche D'Errico qualche minuto più tardi, la traiettoria termina a lato. Tocca successivamente ad Esposito provarci da calcio piazzato, ma il match sembra avviarsi verso il pareggio a reti inviolate. All'88' Di Camillo pesca il jolly dalla distanza e regala la vittoria alle sua squadra. Doccia gelata per le Pantere che, tuttavia, potranno far leva sulla prova collettiva offerta.