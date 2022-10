Serie C Femminile/Girone C - L'Independent abbatte la Cantera Adriatica Pescara

Terzo successo in campionato per l'Independent di Elio Aielli, ancora in tribuna dopo la squalifica e sostituito da Vincenzo D'Addio. Archiviato il sofferto pareggio di Crotone, la formazione napoletana batte la Cantera Adriatica Pescara nella sfida valevole per l'ottava giornata del Girone C di Serie C Femminile. Riprende la marcia delle partenopee che salgono a quota dodici punti in classifica. Partita che si mette subito in discesa per le padrone di casa, in vantaggio al 7' con l'inserimento e la conclusione vincente di bomber Galluccio. Pantere pericolose nel corso del primo tempo con Tagliaferri, Esposito e Musella, ma il raddoppio non arriva e la gara rischia di complicarsi. Nella ripresa, infatti, la squadra ospite sfiora si rende insidiosa in un paio di occasioni. L'ingresso di Bottone, tuttavia, restituisce vigore alla squadra di casa che raddoppia con un rigore realizzato da Galluccio. All'81' Bottone si regala anche la gioia della rete personale, che chiude la sfida e fissa il 3-0.