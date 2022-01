Serie C Femminile/Girone C - Sconfitta per l'Independent: l'Apulia Trani sorride al Kennedy

Serie C Girone C

Il successo di una settimana fa non trova repliche. Per l'Independent arriva un passo indietro rispetto a quanto mostrato nella sfida contro l'Eugenio Coscarello Castrolibero. Al Complesso Sportivo Kennedy, tuttavia, è approdata una formazione con ambizioni differenti: l'Apulia Trani, che staziona nella parte alta della graduatoria, sale al terzo posto con la vittoria odierna. Resta a quattordici punti in graduatoria la compagine campana, con un margine di due lunghezze sulla fascia playout.

Dieci minuti di grande intensità e due rigori assegnati alle pugliesi: in entrambe le occasioni si presenta dal dischetto la bomber Rus che prima fallisce e poi sblocca il risultato. Al 37' la squadra locale trova il pareggio con un penalty, trasformato in modo impeccabile da Galluccio. Più vivace è il secondo tempo, l'Apulia passa ancora avanti con un rigore di Rus al 58'. A undici dal termine, Sgaramella si avventa su una ribattuta e firma il tris. Le partenopee reagiscono e accorciano col tocco sotto di Galluccio. Al 95', in pieno recupero e con la partita agli sgoccioli, Sgaramella fissa il poker in ripartenza.

Il prossimo turno vedrà l'Independent impegnata in esterna, ad accoglierla ci sarà la Roma Decimoquarto. Per l'Apulia Trani ci sarà il test contro l'Eugenio Coscarello Castrolibero.