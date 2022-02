Serie C Femminile/Girone C - Independent col 3-0 d'ufficio: l'Aprilia non si presenta al Kennedy

Massimo risultato col minimo sforzo. Vittoria a tavolino per l'Independent nel match fantasma con l'Aprilia Racing Club. Al Complesso Sportivo Kennedy, nella sfida valida per la diciassettesima giornata del Girone C della Serie C Femminile, la formazione partenopea conquista l'intera posta in palio. Risultato acquisito d'ufficio per l'assenza della squadra ospite, dunque 3-0 per le Pantere che si assicurano il bottino senza disputare la contesa. Tre lunghezze utili per il traguardo salvezza: le campane, infatti, si allontanano dalla zona calda della graduatoria e si piazzano all'ottava posizione. L'Independent, nel prossimo turno di campionato, sarà atteso dalla partita in trasferta sul campo del Catania, team in lotta per uscire dalla griglia playout.