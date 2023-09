Turris di scena a Crotone: Zauli elogia i Corallini, Caneo tra certezze e rotazioni. Ecco dove guardare la partita

Serie C Girone C

Seconda giornata del campionato di Serie C, altro test probante per la Turris nel Girone C. La squadra di Bruno Caneo, dopo essersi presentata alla prima stagionale con una vittoria sul Benevento, è chiamata ad affrontare il banco di prova Crotone. Una partita complicata, allo stadio Scida ci sarà un’avversaria candidata a stare in alto in classifica e con ambizioni importanti. Maniero e compagni cercheranno di cavalcare l’entusiasmo delle ultime settimane, i Corallini punteranno a dire la loro anche in trasferta nella tana rossoblù. Il tecnico di Alghero, intervenuto in conferenza stampa, ha confermato qualche rotazione nell’undici titolare rispetto alla gara del Liguori.

Previsto l’ingresso di Frascatore nell’impianto di partenza mentre D’Auria dovrebbe partire ancora dalla panchina: “Qualche rotazione la faremo, niente di scontato. Sono contento di tutti perché ho una rosa importante, ognuno può giocare al posto dell’altro, voglio tenere tutti i calciatori dentro la partita e centrali nel progetto, cercherò di fare qualche inserimento in alternativa rispetto a ciò che si è visto contro il Benevento. Frascatore? Si è allenato bene già nei giorni precedenti al debutto in campionato, ha fatto una settimana continua e con la testa più sulla Turris, credo che partirà dall’inizio. D’Auria? Sono contento di averlo, l’ho detto anche lui. Mi mette in difficoltà, però devo dare continuità al mio pensiero di squadra e soprattutto di gruppo d’attacco. Ad oggi penso di no. Nocerino ha fatto molto bene, si sta rivelando un calciatore che può dare sostanza e prospettiva. Crotone? È una buonissima squadra, costruita per vincere il campionato, come il Benevento. Ho visto la partita contro il Catania, è un avversario organizzato, fisico e con buona tecnica. Dobbiamo stare attenti”.

Dal canto suo, Lamberto Zauli, allenatore del Crotone, ha messo in evidenza le qualità dei campani: “La Turris ha cambiato molto, è guidata da un allenatore che ha già lavorato lì, ho visto la partita contro il Benevento, ha battuto una delle migliori squadre. Abbiamo le antenne dritte sapendo che affrontiamo una squadra ben allenata e con calciatori di qualità. Pressano alto, attaccano con tanti uomini, noi ci siamo allenati per limitare le loro qualità e per esaltare i nostri pregi. Giocano con tre attaccanti importanti, tra cui Maniero e Giannone. Hanno anche giovani che hanno dimostrato di entrare con la mentalità giusta in questo campionato difficile. Abbiamo cercato di preparare la partita in modo da avere il pallino del gioco. Tutti parlano di 3-4 squadre per il vertice della classifica, tuttavia credo ci siano altri club che hanno allestito compagini competitive, la Turris è una di queste”.

Non ci saranno grossi cambiamenti per Caneo che ha confermato il modulo: si va avanti con il 3-4-3. Come detto, rientrerà Frascatore in difesa e l’indiziato a lasciargli il posto è Burgio. Cocetta e Miceli invece dovrebbero conservare una maglia dal primo minuto. Cum e Contessa sulle fasce, con Franco e Scaccabarozzi in mezzo al campo. In attacco, invece, Giannone e Nocerino potrebbero assicurarsi le posizioni da esterni nel tridente con Maniero prima punta. Il Crotone ritrova il portiere Dini che ha scontato la squalifica, salterà invece la partita D’Errico. Ballottaggio tra Loiacono e Papini in difesa, mentre Petriccione punta alla titolarità in mediana con Felippe avanzato.

L’arbitro della sfida sarà Samuele Andreano di Prato, coadiuvato dagli assistenti Marco Matteo Barberis di Collegno e Matteo Paggiola di Legnago. Il Quarto Ufficiale sarà Mauro Gangi di Enna. Crotone-Turris, in programma alle ore 20.45 di domenica 10 settembre, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport al canale 253. In streaming invece sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.