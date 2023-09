Il Sorrento fa tappa a Crotone: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Serie C Girone C

Terza partita in sette giorni, si chiude il tour de force del Sorrento. Messe alle spalle le sconfitte con Turris e Avellino, la squadra di Vincenzo Maiuri torna in campo per la quinta giornata del campionato. Impegno allo stadio Scida per i costieri che vanno alla ricerca della prima gioia al ritorno in Serie C. Anche l’avversario, il Crotone di Lamberto Zauli, non vive un momento particolarmente brillante: dopo il blitz di Catania all’esordio, i rossoblu hanno fatto registrare due ko consecutivi e un pareggio, quest’ultimo ottenuto nel turno infrasettimanale contro l’Audace Cerignola.

In casa rossonera sono state ore di lavoro e di preparazione, mentre all’esterno è rimbalzata l’indiscrezione di una gara spartiacque per il mister. La società ha fatto chiarezza, attraverso le parole del direttore sportivo Alessandro Amarante, tranquillizzando la piazza e confermando la totale fiducia alla guida tecnica. Il centrocampista Alberto De Francesco, ai microfoni del club, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non siamo contenti della classifica, abbiamo un solo punto. Dobbiamo continuare a lavorare, è l’unica strada, e migliorare tanto. Non bisogna perdere fiducia nei nostri mezzi perché stiamo facendo tante buone cose, ma altrettante negative. Dobbiamo assolutamente migliorare le ultime perché ripeto non siamo contenti dei risultati finora arrivati”.

Zauli, in conferenza stampa, ha analizzato il momento della sua squadra e ha messo nel mirino il match di questa sera: “Non sarà una passeggiata, il Sorrento è una squadra che ha una sua fisionomia, al di là dei punti conquistati. Si è sempre giocato le partite in questo inizio di stagione. Ha voglia di cambiare marcia, proprio come noi. Questa gara non è uno spartiacque, vogliamo vincere. Abbiamo commesso degli errori che hanno influito sui risultati e sulla classifica”.

Il Crotone si affida ancora al 4-2-3-1, ballottaggio in difesa tra Loiacono e Bove con il primo favorito. In mediana Felippe e Vitale si giocano una maglia per affiancare Petriccione, D’Errico va verso la conferma sulla trequarti assieme a D’Ursi e Tribuzzi. Gomez è la punta. 4-3-3 per Maiuri che dovrebbe non allontanarsi dalla formazione di partenza dell’ultimo derby. Non ci sarà Petito per squalifica, Scala punta a una nuova possibilità nell’undici di riferimento. Pochi dubbi nei vari reparti, peso offensivo sulle spalle di Badje e Martignago.

Crotone: Dini; Leo, Lioiacono, Gigliotti, Giron; Felippe, Petriccione; D’Ursi, D’Errico, Tribuzzi; Gomez. All.: Zauli

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, De Francesco, Vitale; Badje, Martignago, Scala. All.: Maiuri

A dirigere la partita sarà Daniele Virgilio della sezione di Trapani, coadiuvato da Alessandro Munerati di Rovigo e Alessandro Antonio Boggiani di Monza. Il Quarto Ufficiale sarà Gabriele Sciolti di Lecce. Crotone-Sorrento, con fischio d’inizio alle ore 20.45, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 253. In streaming invece su Sky Go e Now Tv.