Taugourdeau saluta la Turris, la Juve Stabia prende D'Amore e guarda in casa Napoli. Il Sorrento vira su un giovane della Fiorentina

Serie C Girone C

Una stagione deludente nell’annata più difficile per il club, adesso le strade si separano. Tra la Turris e Anthony Taugourdeau è stato un matrimonio non entusiasmante, l’esperto mediano - arrivato l’estate in seguito alla parentesi con il Vicenza - lascia Torre del Greco. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il francese è pronto ad accasarsi in una nuova squadra di terza serie. Dopo aver salutato la brigata di Bruno Caneo, attualmente impegnata in ritiro a Montella, il calciatore di Marsiglia è prossimo a firmare un contratto biennale con il Lumezzane. L’avventura sul suolo campano è stata fortemente negativa: appena 13 apparizioni con la casacca corallina per un totale di 495’ in campo. Un’altra opportunità alle porte per il trentaquattrenne, chiamato al riscatto personale.

La Juve Stabia si è assicurata un duttile esterno per la corsia mancina. Francesco D’Amore, nato a Salerno e lanciato tra i grandi dalla Cavese, è un nuovo giocatore gialloblè. Nell’ultima stagione in terra metelliana, il classe 2004 ha collezionato 23 presenze, oggi l’ufficialità del salto di categoria. Arrivato a titolo definitivo dai biancoblù, il diciannovenne sigla un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo. Le Vespe guardano anche in casa Napoli, piace Pasquale Marranzino: ala sinistra o trequartista, il calciatore - cresciuto con la divisa azzurra - è reduce dagli allenamenti agli ordini di mister Rudi Garcia a Dimaro. Tre giorni fa Marranzino ha lasciato il ritiro partenopeo e alle porte potrebbe esserci l’inizio dell’avventura a Castellammare.

Dopo una buona stagione con la Fiorentina Primavera, l’ala Ciro Capasso è a un passo dal ritorno in Campania. Archiviata l’esperienza passata con la Paganese, nel destino del classe 2003 c’è il Sorrento: si lavora al prestito secco, i rossoneri sembrano aver superato la concorrenza della Recanatese.