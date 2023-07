Tra campo e mercato, lavori in corso per la Turris: Acquadro va in Sicilia, in Campania torna Pavone. Ufficiale anche il portiere Pagno

Serie C Girone C

Ultime battute di luglio, manca poco al debutto ufficiale con la nuova stagione. In attesa di definire altresì la questione riammissioni/ripescaggi, con lo spettro slittamento del campionato, la Turris prosegue nel lavoro di preparazione. La squadra corallina, in ritiro a Montella fino al prossimo 4 agosto, sta svolgendo sedute d’allenamento agli ordini di Bruno Caneo in vista dell’annata 2023/24. All’opera sul campo si aggiungono i continui movimenti sul mercato, con la dirigenza pronta a potenziare il gruppo a disposizione del tecnico di Alghero. Nelle scorse ore c’è stato l’addio di Alberto Acquadro, ceduto al Trapani.

In terra corallina invece si è registrato un doppio approdo. C’è stato il ritorno di Fabian Pavone, classe 2000, ingaggiato in prestito dal Parma. L’attaccante di Atri ha già indossato la maglia della Turris nella stagione 2021/22, totalizzando 30 presenze e 3 reti: “Si tratta di un ritorno a casa per me. Conosco praticamente quasi tutto il gruppo nonché le metodologie di lavoro del mister. Appena ho saputo che c’era l’opportunità di poter vestire nuovamente questa maglia, ho spinto subito affinché potessi tornare il prima possibile a Torre del Greco”. A rinforzare la batteria dei portieri è stato Andrea Pagno, giunto in Campania a titolo definitivo: “Tra le tante offerte ricevute, quella della Turris l’ho trovata progettualmente la più interessante. Per la prima volta vengo a giocare al Sud, in una piazza che so essere molto passionale. Questo aspetto ha rappresentato uno stimolo molto importante per il sottoscritto. Ho già avuto modo di percepire quanto la Turris sia parte integrante d una città importante come Torre del Greco. Spero di togliermi tante soddisfazioni con questa maglia”.