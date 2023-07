Dalla Juve Stabia al Giugliano: è fatta per l'arrivo di Caldore, il difensore firma un biennale

Un nuovo innesto per la retroguardia del Giugliano. Il club gialloblù si è assicurato le prestazioni di Marco Caldore, difensore classe 1994, reduce dall'esperienza con la maglia della Juve Stabia. Il centrale napoletano, arrivato a Castellammare nell'inverno del 2021, saluta le Vespe dopo 85 presenze e 7 gol: è ufficiale il passaggio ai Tigrotti. Operazione a titolo definitivo, il ventinovenne ha firmato un accordo su base biennale. Sui social è arrivato subito il messaggio di Caldore: “È difficilissimo per me trovare le parole giuste in questo momento, speravo che questo giorno arrivasse il più tardi possibile. Ma il bello e il brutto del calcio è che ognuno vede questo “mondo” in maniera diversa e con idee diverse. Tutte assolutamente rispettabili. Ma una cosa certa è che sono stati 2 anni e mezzo fantastici. 85 presenze, 85 battaglie dove ho cercato di onorare e sudare questa maglia fino all’ultimo secondo, fino all’ultimo fiato, come ho sempre fatto e sempre farò. Ringrazio la società per avermi permesso di indossare queste maglia e volevo ringraziare tutti i tifosi che, nel bene e nel male, sono stati sempre al nostro fianco, aiutandoci a superare i momenti più difficili. Spero di aver lasciato un buon ricordo nei vostri pensieri. È stato un onore. A presto e in bocca al lupo”.