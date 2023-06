Giugliano, i fratelli Poziello e Piovaccari ai saluti. L'Avellino si fa avanti per Felippe

La conferma del direttore sportivo Amodio, il rinnovo per mister Di Napoli e il doppio prolungamento De Rosa-Zullo. Il Giugliano è già ripartito in vista del prossimo campionato di Serie C, la formazione gialloblù si sta preparando per affrontare il delicato percorso nel complicato contesto del Girone C. Nelle prossime ore, per i Tigrotti sono previste due separazioni. Il capitano Ciro Poziello e suo fratello Raffaele, a partire dal primo luglio, saranno liberi in virtù della scadenza di contratto e non resteranno alla corte del sodalizio napoletano. Sulle tracce dei giocatori c’è la Nocerina che ha effettuato sondaggi e avviato i primi contatti. Anche per Federico Piovaccari potrebbe chiudersi, dopo un solo anno, l’avventura agli ordini di Di Napoli. Da valutare invece la posizione del giovane portiere Jacopo Sassi, di proprietà dell’Atalanta e pronto a una nuova esperienza in prestito, con la Serie B che rappresenterebbe un’opportunità importante. Per il centrocampista Lucas Felippe si è fatto avanti l’Avellino, proponendo Franco e Casarini come contropartite nella trattativa. Il ds Amodio è stato chiaro. Il classe 2000, che si trova bene a Giugliano, partirà soltanto davanti ad un’offerta convincente: il club punta alla monetizzazione.