Il Giugliano si assicura il suo bomber: Marotta è un nuovo giocatore gialloblù

Serie C Girone C

Un bottino di 12 gol in 32 presenze nell’ultimo campionato, l’occasione di vestire un’altra maglia per una nuova esperienza in Campania. Alessandro Marotta è un giocatore del Giugliano, ad annunciarlo è stata la società gialloblù attraverso i canali ufficiali: l’esperto centravanti, svincolatosi dopo l’avventura con la casacca della Viterbese, firma un contratto annuale con opzione di rinnovo. Operazione definita e affare fatto, il classe 1986 va ad impreziosire il reparto avanzato di mister Raffaele Di Napoli. Protagonista in passato con le casacche di Juve Stabia, Scafatese e, soprattutto, Benevento, il centravanti napoletano torna sul territorio campano e affronterà la prossima stagione in forza ai Tigrotti.