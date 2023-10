Juve Stabia attesa dal Brindisi, vespe a caccia della vetta solitaria: probabili formazioni e dove vedere la partita

Serie C Girone C

La gara slittata di due giorni e l’occasione di consolidare la vetta. La Juve Stabia di Guido Pagliuca torna in campo per affrontare il Brindisi, compagine allenata da Ciro Danucci che farà il suo esordio stagionale allo stadio Fanuzzi. Dopo un lunedì di sopralluoghi e attese, è arrivato il via libera da parte della commissione di vigilanza del Comune di Brindisi che farà svolgere la partita davanti a poco più di 4500 tifosi. Le vespe, impegnate in un martedì inusuale, sono state agganciate al primo posto dal Benevento: l’obiettivo è quello di conquistare il settimo risultato utile di fila per staccare la Strega in classifica. L’avversario però vive un momento di fiducia e, con l’entusiasmo del pubblico amico, cercherà di dare continuità al successo di Latina.

Il tecnico gialloblè, in conferenza stampa, ha presentato il match del Fanuzzi: “Capisco i tifosi, pensiamo però alla partita. Domenica o martedì cambia poco, è normale la preoccupazione per le condizioni del terreno di gioco. Mignanelli e Bentivegna sono completamente recuperati, saranno della partita. Dobbiamo continuare a lavorare con la consapevolezza che l’umiltà deve essere un cavallo di battaglia. Il furore e il piacere che ho visto nel giocare a calcio è una cosa positiva. Brindisi? Non ci sono partite facili o impossibili in questo campionato, contano l’atteggiamento e la determinazione. Mi aspetto una partita di livello, contro una squadra che ha una rosa profonda con giocatori di categoria. Dobbiamo essere bravi nel ritmo ed aggressivi in alcune zone di campo”.

Danucci, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe intenzionato a confermare la squadra che ha battuto il Latina. Saio tra i pali, Bizzotto e Cappelletti nella zona centrale della difesa, Valenti e Nicolao verso la titolarità sulle corsie. A centrocampo pronto Costa al fianco di Ceesay, mentre Malaccari agirà sulla trequarti supportato da Albertini e Fall. In attacco, Bunino si candida a partire ancora una volta dal primo minuto. Non cambierà molto mister Pagliuca, pronto ad affidarsi al solito blocco difensivo composto da Thiam in porta e dal tandem Bachini-Bellich in retroguardia, con i terzini Baldi e Mignanelli a formare la linea a quattro. Erradi in vantaggio su Gerbo, Leone e Buglio imprescindibili in mediana. Bentivegna è recuperato e punta a una casacca dal primo minuto assieme a Candellone e Piscopo in avanti. La partita Brindisi-Juve Stabia sarà visibile in diretta su Sky Sport ai canali 202 e 251. In streaming invece su Sky Go e Now.

Brindisi (4-2-3-1): Saio; Valenti, Cappelletti, Bizzotto, Nicolao; Ceesay, Costa; Albertini, Malaccari, Fall; Bunino. All.: Danucci.

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Erradi, Leone, Buglio; Bentivegna, Candellone, Piscopo. All.: Pagliuca

Questa la nota del club in merito alla vendita dei biglietti: "La S.S. Juve Stabia, a seguito del GOS che si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri, comunica che la gara Brindisi-Juve Stabia si giocherà regolarmente questo pomeriggio allo stadio Franco Fanuzzi con inizio alle ore 18:30. Pertanto, si comunica che da questa mattina, dalle ore 9:30 alle ore 12, saranno in vendita 500 tagliandi per il settore ospiti al costo di 10 euro + prevendita sul portale www.vivaticket.com/it".