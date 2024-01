Cuore Sorrento, con l'uomo in meno batte l'Avellino: decide Ravasio

Un blitz in trasferta, nella tana di una candidata alla vittoria finale. Nonostante l'inferiorità numerica, il Sorrento di Vincenzo Maiuri sbanca il rettangolo verde dell'Avellino e conquista il quarto successo consecutivo in campionato. Tre punti importanti per i rossoneri che si avvicinano all'obiettivo salvezza e sognano un traguardo migliore. Parte bene la formazione costiera con Ravasio, ma i lupi rispondono subito con l'ex Napoli Sgarbi. Al 20' l'episodio che cambia la sfida: Blondett stende Varela, pronto ad involarsi verso la porta. Fallo da ultimo uomo e cartellino rosso per il difensore. I biancoverdi provano a sfruttare la superiorità, ma le conclusioni di Patierno e compagni non spaventano Del Sorbo. Lo spartito non cambia nella ripresa e l'Avellino va a caccia del gol del vantaggio con Tito e con Gori. La beffa per i padroni di casa arriva a metà secondo tempo, con il Sorrento che sblocca il match con una giocata del solito Ravasio che supera Ghidotti con un mancino a giro. Il punteggio non cambia più fino al triplice fischio, i rossoneri espugnano il Partenio e continuano la corsa in zona playoff.

Il tabellino

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione (83' Dall'Oglio), Cionek, Tito (57' Liotti); De Cristofaro, Armellino; Ricciardi (57' Gori), Lores Varela (73' Russo), Sgarbi; Patierno (73' Marconi). All.: Pazienza

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Messori (54' Colombini); Badje (24' Di Somma), Ravasio (82' Martignago), Vitale (82' Riccardi). All.: Maiuri

Arbitro: Giaccaglia di Jesi

Marcatori: 72' Ravasio (S)

Ammoniti: Sgarbi (A), Patierno (A), Vitale (S), Cancellotti (A), Del Sorbo (S), Russo (A)

Espulso: Blondett (S)