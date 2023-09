La Juve Stabia fa visita all'Audace Cerignola: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Tre vittorie e un pareggio, è il primo bilancio stagionale per la nuova Juve Stabia targata Guido Pagliuca. Dopo il successo netto sul Potenza, la formazione gialloblè - tra le rivelazioni di questa fase iniziale del campionato - si prepara alla complicata trasferta sul campo dell’Audace Cerignola. L’ultima volta allo stadio Monterisi non è stata indimenticabile per le vespe, sconfitte per 3-0 ed eliminate dal Primo Turno dei playoff. Gli ofantini di Ivan Tisci hanno fatto registrare una striscia di quattro risultati utili consecutivi, proprio come il team di Castellammare. La distanza in classifica però è di quattro lunghezze in favore dei campani, i pugliesi infatti hanno pareggiato tre volte e vinto in una sola occasione.

Pagliuca, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni di presentazione del match: “Il Cerignola è una buonissima squadra, lo scorso anno è arrivata quinta, ha idee chiare. Dobbiamo stare attenti sulle transizioni e in alcune situazioni che si potrebbero creare sul campo. L’umiltà deve essere una qualità nella partita di domani, come la concentrazione che avremo per l’intera gara. Questi punti ci permettono di avere entusiasmo. L’ultima partita deve lasciarci consapevolezza, ma soprattutto certezza su come siamo arrivati a giocarla, perché l’abbiamo affrontata con un aspetto mentale ottimale. Siamo consapevoli di dover affrontare una gara difficile. Alleno un gruppo di ragazzi splendidi, in una società che ci fa lavorare in serenità, in un ambiente dove c’è grande entusiasmo. Indisponibili? Siamo tutti a disposizione, eccetto Bentivegna che è ancora alle prese con questo problema e vediamo se riusciamo a recuperarlo. Tifosi? Dobbiamo giocare anche per loro. Questa compattezza che c’è tra noi e i nostri tifosi è un valore aggiunto importantissimo”.

Tisci, tecnico di casa, non ha dubbi: “Ci sarà da fare una grande partita, anche perché chiudiamo questo tour de force di tre partite in sette giorni. È una gara importante, arriviamo con lo spirito giusto dopo buone prestazioni, la squadra è in crescita sotto l’aspetto del gioco e della mentalità. Juve Stabia? È davanti con grandi meriti, dieci punti non sono frutto di fortuna. È in salute, organizzata e pericolosa, vorrà sicuramente continuare a fare bene. Il Cerignola però vuole proseguire nel suo processo di crescita, siamo pronti ma un po’ più stanchi del solito. Ho la fortuna di avere un organico importante, poi c’è il rientro di Leonetti, ci darà altre soluzioni nelle scelte”.

Tutti a disposizione per Pagliuca, tranne Bentivegna alle prese con un problema fisico. Solita difesa, ormai consolidata in queste prime uscite, con Baldi e Mignanelli sulle fasce. Bellich e Bachini davanti alla porta difesa da Thiam. Conferme per Buglio e Leone, forte il ballottaggio tra Erradi e Gerbo. Piscopo in vantaggio su Romeo per affiancare Piovanello, in supporto di Candellone. I padroni di casa ritrovano Leonetti, subito in campo accanto ad D’Ausilio e alle spalle di Malcore. Capomaggio in cabina di regia, con Tascone e Ruggiero da interni.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Russo, Ligi, Martinelli, Tentardini; Tascone, Capomaggio, Ruggiero; D’Ausilio, Leonetti; Malcore. All.: Tisci

Juve Stabia (4-3-2-1): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Erradi; Piscopo, Piovanello; Candellone. All.: Pagliuca

A dirigere l’incontro sarà Andrea Calzavara della sezione di Varese, coadiuvato da Marco Porcheddu di Oristano e Fabio Dell’Arciprete di Vasto. Il Quarto Ufficiale sarà Valerio Pezzopane de L’Aquila. Audace Cerignola-Juve Stabia, con calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà visibile in diretta su Sky Sport al canale 252. In streaming invece su Sky Go e Now Tv.