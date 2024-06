Serie C 2024/25, le tre napoletane ci saranno: Turris, iscrizione formalizzata in extremis

Le tre squadre napoletane parteciperanno al prossimo campionato di Serie C, è ufficiale. Il termine ultimo per presentare la documentazione scade oggi e la Turris, con una nota, comunica di aver depositato la domanda utile per permettere la regolare iscrizione del club al prossimo campionato di Lega Pro 2024/2025, ottemperando ai pagamenti di quota associativa e partecipativa, oltre che al deposito della fideiussione bancaria. Rientra dunque il campanello d’allarme degli ultimi giorni, sul filo di lana la società corallina - che cambierà proprietà - scongiura l’esclusione dalla competizione e prenderà parte alla terza divisione italiana per la quinta annata consecutiva.

Terza stagione di fila in Serie C per il Giugliano che ha formalizzato la domanda d’iscrizione lunedì. Il sodalizio gialloblù, che ha salutato il direttore sportivo Amodio, ha deciso di affidare la parte sportiva a Domenico Fracchiolla, con Gennaro Scognamiglio che diventa direttore tecnico. Si attende di conoscere il futuro di Valerio Bertotto, nelle prossime ore sono previste novità in merito alla posizione dell’allenatore. Il Sorrento, tra le rivelazioni dell’ultima stagione, è stata tra le primissime società a presentare tutta la documentazione ormai due settimane fa. Anche in casa costiera bisognerà sciogliere il nodo mister, con Vincenzo Maiuri in orbita mercato.