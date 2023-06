Serie C 2023/24, annunciate le date della nuova stagione: debutto in campionato il 27 agosto

Serie C Girone C

Quattro compagini napoletane nel prossimo campionato di Serie C. Turris, Juve Stabia, Giugliano e il neopromosso Sorrento saranno squadre protagoniste della futura terza divisione italiana. Oggi, attraverso una nota ufficiale, la Lega Pro ha comunicato le date per la stagione 2023/2024. Il campionato inizierà domenica 27 agosto e terminerà domenica 28 aprile. Nel corso dell’annata si disputeranno 3 turni infrasettimanali, mentre il turno pre-natalizio si svolgerà sabato 23 dicembre. La sosta invernale è fissata a fine dicembre. I playoff scatteranno domenica 5 maggio, mentre i playout si giocheranno sabato 11 (andata, ndr) e sabato 18 maggio (ritorno, ndr). Ad aprire la stagione, invece, sarà la Coppa Italia Serie C con il Primo Turno Eliminatorio in programma domenica 20 agosto.