Pari e patta tra Virtus Francavilla e Turris, lo scontro diretto non si sblocca

Pari e patta tra Virtus Francavilla e Turris nello scontro diretto valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. La squadra di Leonardo Menichini, reduce dal successo interno contro il Foggia, non va oltre lo 0-0 nell’impegno infrasettimanale.

Biancazzurri propositivi in avvio con due occasioni create in pochi secondi. Ci prova subito Artistico con un tiro-cross smanacciato da Marcone, poi è Dutu a rendersi pericoloso sugli sviluppi del corner. Compatti e ordinati, i corallini si portano in zona offensiva al 18’: ripartenza di Jallow che salta un avversario e, da posizione defilata, sfiora il vantaggio. Alla mezz’ora i padroni di casa tornano a pungere con una punizione di Laaribi, Marcone si fa trovare pronto e respinge. Al 36’ chance da palla inattiva per i biancorossi, la traiettoria di D’Auria si perde alta rispetto al bersaglio difeso da Branduani. Il primo tempo va in archivio con un tentativo di Carella che calcia male e spreca una potenziale opportunità.

Al rientro in campo Panelli manca l’impatto su suggerimento di Jallow, l’azione si ribalta e il difensore stende Artistico in piena area: l’arbitro non ha dubbi e assegna la massima punizione ai pugliesi. Sul punto di battuta si presenta l’attaccante, Marcone però indovina l’angolo e tiene inchiodato il risultato. La squadra di Menichini replica con Pugliese al 51’, al 58’ invece indecisione tra Gasbarro e Branduani ma D’Auria non riesce ad intercettare. Il match resta in bilico, l’ultimo sussulto porta la firma di Franco. Le due squadre non trovano lo spunto giusto per passare in vantaggio e, al triplice fischio, la gara termina con il risultato di 0-0.

Il tabellino

Virtus Francavilla (3-5-2): Branduani; Dutu, Gasbarro (88’ De Marino), Monteagudo; Carella (77’ Biondi), Di Marco (88’ Garofalo), Laaribi (62’ Risolo), Macca, Ingrosso; Neglia (88’ Contini), Artistico. A disp.: Lucatelli, Polidori, Molnar, Agostinelli, Nicoli, Serio, Vapore, Accardi, Cardoselli. All.: Occhiuzzi

Turris (3-5-2): Marcone; Maestrelli, Ricci (79’ Esempio), Panelli; Saccani, Pugliese, Casarini, Franco, Contessa; D'Auria (62’ De Felice), Jallow (71’ Siega). A disp.: Iuliano, Pagno, Serpe, Pavone, Nocerino, Onda. All.: Menichini.

Arbitro: Scatena di Avezzano

Ammoniti: Laaribi, Gasbarro, Monteagudo (VF), Ricci, De Felice, Siega (T)