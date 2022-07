Accordo tra il Napoli Femminile e Lipoff: il tecnico francese guiderà le azzurre

Il Napoli Femminile riparte da una nuova guida in panchina. Dopo l'avventura di Giulia Domenichetti e Roberto Castorina, il club azzurro ha deciso di rivoluzionare l'ambiente dopo la retrocessione in Serie B. Presentata la domanda d'iscrizione al prossimo torneo cadetto, il sodalizio partenopeo ha deciso di affidare il ruolo di tecnico della Prima Squadra a Dimitri Lipoff. Nato a Lione il 20 gennaio 1984, il mister ha firmato - questa mattina - il contratto alla presenza del presidente Alessandro Maiello e del presidente onorario Lello Carlino. Bagaglio ricco d'avventure per il giovane trainer francese: Lione da vice di Farid Benstiti, PSG, Rossiyanka Mosca, la selezione russa, Dalian e Jiangsu Suning (club con i quali da vice ha trionfato in campionato nel 2017, 2018 e 2019). Nelle stagioni 2020 e 2021 ha vinto da assistente il campionato cinese con il Wuhan Chedu Jiangda, club che in precedenza non si era mai classificato al primo posto nella sua storia. Lipoff sarà il primo allenatore straniero del Napoli Femminile.