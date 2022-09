Serie B Femminile - Show al Briamasco, il Napoli batte il Trento: esordio con vittoria per le azzurre

Prima giornata del campionato di Serie B, il Napoli Femminile di mister Lipoff affronta il Trento Calcio in trasferta. Debutto nella competizione per le azzurre che vanno alla ricerca del riscatto dopo la complicata stagione scorsa, andata in archivio con la retrocessione.

L’annata delle partenopee è iniziata alla grande con la vittoria in Coppa Italia sul campo del Tavagnacco. La cronaca odierna si apre con una grande imbucata di Sara Tui per Landa che, però, non riesce a rendersi pericolosa. Al 7’ Valzolgher deve superarsi sul traversone di Gomes. L’estremo difensore di casa deve compiere gli straordinari anche sul tentativo di Landa di servire Gomes. La prima iniziativa delle padrone di casa è affidata a Tonelli, ma Nozzi chiude tutto. Al 13’ è Copetti a respingere la conclusione di Rosa. Al 26’ si sblocca il risultato in favore del Napoli. Tiro dalla distanza di Sara Tui, Valzolgher respinge: sulla ribattuta c’è Ferrandi che insacca per il vantaggio. Nel finale di frazione, le campane dilagano. Al 35’ Nozzi, col colpo di testa, raddoppia su assistenza di Ferrandi. Al 39’ errore in uscita di Andersson, Pinna recupera la sfera e infila il tris. Si chiude così il primo tempo allo Stadio Briamasco. La ripresa vede le azzurre compromettere una giocata in fase di impostazione. Di Marino e Nozzi non si capiscono, sul pallone arriva Battaglioli che cerca la gioia personale: la sfera termina alta sopra la traversa. Al 57’ il Trento accorcia con la subentrata Bielak che trova il varco vincente su una ribattuta di Copetti. Le locali tengono alto il baricentro e riducono ancora lo svantaggio con Rosa, abile ad approfittare di una mischia in area e bucare Copetti. Il ritorno della formazione di casa spinge le azzurre a gestire e tenere distanti le avversarie dalla porta. Nelle battute conclusive succede ben poco, al triplice fischio il Napoli di Lipoff raccoglie la prima vittoria in campionato.

Il tabellino

Trento: Valzolgher, Ruaben, Fuganti, Rosa, Battaglioli, Tononi, Andersson, A. Tonelli, L. Tonelli, Kuenrath, Lenzi. A disposizione: Varrone, Lucin, Settecasi, Torresani, Gastaldello, Callegari, Chemotti, Bielak, Bertamini. Allenatore: Spagnolli

Napoli Femminile: Copetti, Oliva, Di Marino, Nozzi, Dulcic, Franco, Sara Tui, Ferrandi, Landa, Pinna, Gomes. A disposizione: Tasselli, Di Bari, Albertino, De Sanctis, Penna, Strasciuglio, Botta. Allenatore: Lipoff

Arbitro: Roberto De Stefanis di Udine

Marcatrici: 26’ Ferrandi (N), 35’ Nozzi (N), 39’ Pinna (N), 57’ Bielak (T), 68’ Rosa (T)