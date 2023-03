Serie B Femminile - Il Napoli è corsaro sul campo della Ternana: doppietta di del Estal, Gomes cala il tris

Il pareggio contro il Ravenna è ormai alle spalle, il Napoli torna in campo e affronta la Ternana per la ventesima giornata del campionato di Serie B Femminile. Archiviata la separazione per divergenze tecniche con mister Dimitri Lipoff, le azzurre vincono in trasferta e riprendono la corsa verso l'obiettivo. Ospiti subito pericolose con Gomes dopo tre minuti, brava Massimino nel contrastare il tiro. Al 14' insidiosa Spyridonidou con il destro da fuori, Tasselli blocca a terra. Al 27', sugli sviluppi di una punizione laterale battuta da Mauri, del Estal colpisce di testa e sblocca la sfida. Al 31' Ghioc respinge il tentativo di Pinna, sul ribaltamento di fronte eurogol di Labate per il pareggio delle padrone di casa: il destro dalla distanza sorprende Tasselli. Ad avvio ripresa, partenopee ancora in avanti con Pinna e Gomes. Al 51' è proprio quest'ultima a conquistare un calcio di rigore per atterramento da parte di Di Criscio: Ghioc disinnesca l'esecuzione di Pinna. Passa qualche minuto e del Estal riesce a riportare avanti le sue, risolvendo un flipper in area. Al 64' il palo nega la gioia a Lombardo, segue un'incornata di Pacioni che fa tremare il Napoli. All'88' straordinaria azione corale: Di Marino recupera e lancia per del Estal che di tacco supera l'avversaria e pesca Gomes, autrice dell'1-3. Le azzurre restano al terzo posto in classifica, a meno quattro dalla capolista Lazio.