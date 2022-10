Serie B Femminile - Il Napoli passa sul campo della Torres: Pinna match winner

Una vittoria in extremis che consente al Napoli di mister Dimitri Lipoff di mantenere la vetta della graduatoria. Un successo importante, voluto e cercato dalla formazione azzurra che si afferma e mette in cassaforte il sesto risultato utile consecutivo in campionato. L'appuntamento della Serie B Femminile riserva la sfida sul campo della Torres, squadra reduce da tre sconfitte di fila.

Lo spartito della gara è chiaro, con le partenopee che tengono il possesso della sfera e le sarde che cercano di ripartire. Ci prova subito Gomes al 10' su invito di Landa, l'estremo difensore locale non si lascia impensierire. Poco dopo tocca a Landa mettersi in evidenza su un suggerimento di Ferrandi. Dopo una breve stabilità, Di Marino lancia per Gomes che calcia: sfera sul fondo. Partita agevole per Tasselli, mai in difficoltà sulle pochissime fiammate offensive delle padrone di casa. Nel finale di frazione, Blasoni svetta ma Tasselli controlla senza problemi. Nel secondo tempo, la retroguardia della Torres regge e il Napoli fatica a trovare spazi per incidere. Attorno all'ora di gioco, è Pinna a ritagliarsi un'opportunità: persiste la parità. Ci prova anche Landa in maniera velleitaria, sul versante opposto tiro dalla distanza di Waitoffesn che chiama in causa Tasselli. Nelle battute conclusive sale la pressione del Napoli che tenta di stappare la sfida con un calcio piazzato di Sara Tui e con Gomes. All'86' Iannazzo, col destro, manda sul fondo. A pochi secondi dal recupero, sugli sviluppi di una palla inattiva, ci pensa Pinna ad insaccare e portare le azzurre in vantaggio. Si chiude così la sfida al Campo Comunale Basilio Canu di Sennori.

Il tabellino

Sassari Torres (4-2-3-1): Siejka, Peare, Veritti, Costantini, Weithofer; Blasoni, Tola; Iannazzo, Poli, Lauria (64' Peddia); Carrozzo. A disposizione: Deiana, Congia, Cossu, Marencic, Fadini, Devoto, Sotgia. Allenatore: Ardizzone

Napoli (4-3-3): Tasselli; Di Bari (94' Oliva), Di Marino, Nozzi, De Sanctis; Sara Tui, Ferrandi, Mauri (65' Pinna); Landa (82' Adam), Gomes, Tamborini. A disposizione: Copetti, Franco, Botta, Strisciuglio, Albertini, Illiano. Allenatore: Lipoff

Arbitro: Andriambelo di Roma 1

Marcatrici: 89' Pinna (N)