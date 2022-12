Serie B Femminile - Il San Marino rallenta il Napoli: Gomes risponde a Bertolotti

Soltanto un pareggio per il Napoli di Dimitri Lipoff sul campo del San Marino nella sfida valida per l’undicesima giornata della Serie B Femminile. La formazione azzurra non riesce ad imporsi e deve tornare a casa con un solo punto in più rispetto alla vigilia. La cronaca si apre con una punizione di Zito che termina alta sopra la traversa, poi al 13’ è Bolognini a mettersi in evidenza con una conclusione che si infrange sul legno. Al 19’ si rinnova l’asse per le padrone di casa, questa volta è Bolognini a servire Barbieri: il tiro è neutralizzato da Copetti. Meglio la squadra locale che impegna l’estremo difensore ospite anche al 23’, poi è del Estal a suonare la carica per le sue: Montanari disinnesca. La frazione iniziale non regala altri sussulti interessanti, da segnalare un tentativo di Sara Tui dalla distanza e un bolide alto di Barbieri.

Ad inizio secondo tempo prova ad illuminarsi Gomes con un tentativo da lontano, la traiettoria è larga. Ancora l’attaccante napoletana ci prova con un traversone insidioso, tocca successivamente a De Sanctis scaricare una conclusione verso lo specchio. Nel momento migliore per le campane, il San Marino passa in vantaggio con Bertolotti che fulmina Copetti dalla distanza al 53’. Passano due minuti e la compagine di casa trova anche il raddoppio con Bolognini che si avventa su una respinta del portiere: l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Napoli prova a salire in cattedra con Pinna e Sara Tui, seguono le proteste per un presunto rigore non concesso dal direttore di gara. All’82’ Gomes, con una giocata magistrale, batte il guardiano locale e ristabilisce la parità sul rettangolo verde. Entrambe provano a vincere la partita, ma al triplice fischio è 1-1 all’Acquaviva Stadium.