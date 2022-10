Serie B Femminile - Il Napoli rallenta, beffa Ravenna all'83': Mariani riprende Adam

Rallenta il Napoli di mister Dimitri Lipoff. Nella gara valida per la quarta giornata della Serie B Femminile, le azzurre non vanno oltre il pari contro il Ravenna. Prosegue la striscia utile di risultati, ma l'1-1 odierno permette alla Lazio di agguantare Gomes e compagne in vetta alla classifica. Partita bloccata nelle battute iniziali, entrambe le squadre si studiano e cercano di non lasciare spazi alle avversarie. Bisogna attendere per una prima e vera conclusione, ad opera di Elena Mariani al 27': la traiettoria è alta. Nella parte iniziale da segnalare qualche giocata offensiva delle ospiti che, tuttavia, non riescono ad accendere le punte. Ancora il Ravenna si porta in zona avanzata poco dopo la mezz'ora ancora con Mariani e con Scarpelli: Tasselli risponde presente e non concede la gioia alle locali. Al 35' si sblocca il risultato in favore delle partenopee: ci pensa Adam ad insaccare sfruttando una ribattuta generata dal portiere dopo un'iniziativa di Gomes. Nel finale di frazione, proprio Gomes sfiora il bersaglio con un colpo di testa su suggerimento di Ferrandi. Nel corso della ripresa, il match resta complicato e il Ravenna sembra aver maggiore voglia di andare in gol. Ci prova Barbaresi senza trovare lo specchio, ma è nelle battute conclusive che si concretizza l'1-1: Elisa Mariani, sugli sviluppi di un corner all'83', risolve e batte Tasselli.

Il tabellino

Ravenna Women (4-4-2): Vicenzi; Gianesin, Giovagnoli, Tonelli, Raggi; Mariani Elisa, Domi, Barbaresi, Mariani Elena (80' Candeloro); Carrer, Scarpelli (72' Burbassi). A disposizione: Casarasa, Mascia, Carli. Allenatore: Ricci

Napoli Femminile (4-2-3-1): Tasselli; Oliva (46' Illiano), Di Bari, Nozzi, De Sanctis; Franco, Ferrandi; Dulcic (67' Mauri), Sara Tui, Adam (67' Tamborini); Gomes (81' Pinna). A disposizione: Copetti, Di Marino, Albertini, Strisciuglio, Landa. Allenatore: Lipoff

Arbitro: Leonardo Leorsini di Terni

Marcatrici: 35' Adam (N), 83' Elisa Mariani (R)

Ammonite: Raggi (R), Di Bari, Nozzi (N)