Serie B Femminile - Il Napoli cala il tris al Verona in rimonta: le azzurre si prendono il secondo posto

Successo in rimonta per il Napoli sul Verona nel match giocato allo Stadio Piccolo di Cercola e valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B Femminile. Le azzurre mettono la freccia nel secondo tempo, conquistano i tre punti in palio e scavalcano il Cittadella in classifica. Seno si affida a Pinna dietro le punte, con Di Bari in posizione di terzino destro nel suo consueto 4-3-1-2. La prima occasione è per Rognoni che si rende pericolosa al 13' su azione da angolo. Al 18' la calciatrice ospite beffa Copetti con un cross velenoso e sblocca la partita sul suolo campano. Al 27' la reazione dei padroni di casa con un traversone di Tui respinto da Shore, del Estal non riesce a pungere. Passa un minuto e Di Marino chiama in causa il portiere avversario con una conclusione. Al 40' il capitano partenopeo suona la carica, trovando di testa il gol del pareggio su punizione di Mauri. Dentro Tamborini per Gomez ad inizio ripresa con Pinna seconda punta. Cambio che funziona perché la subentrata serve l'assist per il 2-1 di del Estal, brava a girarsi in area e battere Shore. Poco più tardi, Pinna approfitta di un errore di Meneghini e punisce il Verona in contropiede: tris del Napoli a Cercola, le azzurre gestiscono e nel finale vanno vicine al poker con un destro di Tamborini.

Il tabellino

Napoli (4-3-1-2) Copetti; Di Bari (52' Dulcic), Di Marino, Veritti, De Sanctis; Giacobbo (80' Puglisi), Mauri, Sara Tui; Pinna (80' Landa); del Estal, Gomes (46' Tampone). A disposizione: Tasselli, Franco, Nozzi, Seghir, Ferrandi. Allenatore: Seno

Hellas Verona (4-3-3) Shore; Capucci, Meneghini, Ledri, Pellichelli; Giai, Anghileri, Lotti; Rognoni, Peretti, Pasini. A disposizione: Keizer, Quazzico, Sardu, Bursi, Casellato, Semanova, Croin, Doneda, Bison. Allenatore: Pachera

Arbitro: Cappai di Cagliari

Marcatrici: 18' Rognoni (V), 40' Di Marino (N), 54' del Estal (N), 57' Pinna (N)

Ammonite: Pinna (N), Pellichelli (V)