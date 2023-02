Serie B Femminile - Il Napoli supera il Trento a Cercola: show di del Estal allo Stadio Piccolo

Sedicesima giornata del campionato di Serie B Femminile, il Napoli di Dimitri Lipoff cerca un nuovo successo interno dopo le sei marcature rifilate al Tavagnacco. Allo Stadio Piccolo di Cercola approda il Trento, squadra in lotta per uscire dalla zona calda della classifica. Le azzurre, nell’anticipo della mattina, puntano al bottino pieno per godersi qualche ora in vetta, in attesa dell’impegno della Lazio sul campo della Lazio. La partita si apre subito con una conclusione di Ferrandi per le padrone di casa, la sfera si spegne sul fondo. Poi grande brivido sul ribaltamento di fronte su una lettura non puntuale della difesa: Rosa aggancia in area e colpisce la traversa a pochi passi da Tasselli. Al 17’ legno alto che nega la gioia alle locali, quattro minuti più tardi incornata di Gomes su assistenza di Landa: la retroguardia si oppone. Al 32’ sinistro al volo di Ferrandi, ancora traversa per le partenopee: Landa prova il tap-in sulla ribattuta, la difesa salva sulla linea. Al 35’ si sblocca la sfida: Pinna imbuca per Landa che mette al centro per del Estal, abile ad insaccare di prima intenzione. Due giri di lancette dopo, clamoroso errore di Valzolgher in uscita: il Napoli non riesce ad approfittarne. Si chiude così il primo tempo. La ripresa vede le ragazze di Lipoff in totale gestione, il Trento non costruisce azioni pericolose e la giornata di Tasselli è tranqulla. Al 66’ Gomes s’invola sulla destra e mette al centro, tacco al volo di del Estal che buca l’estremo difensore e raddoppia. Al 71’ azzurre vicine al tris, Gomes scarica per Tamborini: il destro scheggia per la terza volta la traversa. Soltanto nel finale, le ospiti riescono ad accorciare con Erlicher: all’87’ si riapre la contesa, ma è troppo tardi. Il Napoli amministra e si assicura il successo al triplice fischio: battuto il Trento per 2-1 allo Stadio Piccolo.

Il tabellino

Napoli (3-4-1-2): Tasselli; Di Marino, Franco, Veritti; Dulcic (57’ Di Bari), Mauri, Ferrandi (77’ Puglisi), Landa (77’ Seghir); Pinna (61’ Tamborini); del Estal (77’ Sara Tui), Gomes. A disposizione: Copetti, Nozzi, Giacobbo, De Sanctis. Allenatore: Lipoff

Trento (4-3-1-2): Valzolgher; Ruaben, Oberhuber (85’ Chemotti), Tonelli, Andersson; Fuganti (85’ Torresani), Kuenrath, Erlicher; Stockner; Bielak (65’ Battaglioli), Rosa. A disposizione: Callegari, Varrone, Lucin, Settecasi, Gastaldello, Lenzi. Allenatrice: Marcolin

Arbitro: Di Mario di Ciampino

Marcatori: 34’ del Estal (N), 66’ del Estal (N), 87’ Erlicher (T)

Ammonite: Franco (N), Oberhuber (T)