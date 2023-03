Serie B Femminile - Napoli straripante nel secondo tempo: 3-0 alla Torres al Piccolo di Cercola

Ventunesima giornata del campionato di Serie B Femminile, allo Stadio Piccolo di Cercola si gioca Napoli-Torres. La formazione campana arriva al match con l’intenzione di proseguire nella striscia di risultati utili e di alimentare l’ottimo successo ottenuto nel turno precedente contro la Ternana. Azzurre con il consueto 4-3-1-2 e le stesse calciatrici di movimento scelte da mister Seno una settimana prima: unica novità tra i pali con Copetti invece di Tasselli. Partita che si apre con prime giocate offensive delle padrone di casa, neutralizzate con attenzione dalle ospiti. Il primo tiro verso la porta è di Adam al 13’ con un sinistro che sorvola la traversa. Passano due minuti e la squadra sarda si affaccia in avanti con un destro non preciso da parte di Iannazzo. A metà frazione s’intravede in zona offensiva con Gomes, i tentativi trovano il muro della difesa. Alla mezz’ora buona occasione per le partenopee con Pinna, la girata è preda di Deiana. Poi al 36’ è il palo ad opporsi all’iniziativa di Dulcic, pericolosa con una conclusione. Il primo tempo si chiude col sussulto di Adam, nessun problema per Copetti nell’intervento. Le due squadre rientrano negli spogliatoi col risultato inchiodato. Ad inizio ripresa, due cambi per il Napoli che manda in campo Giacobbo e Seghir. Le sostituzioni danno ragione al tecnico, al 55’ si sblocca il match. Su un calcio di punizione di Mauri, del Estal stacca e insacca. Al 59’ mancino di Seghir dopo una manovra insistita di Giacobbo, la traiettoria è deviata involontariamente da Gomes. La reazione della Torres non si fa attendere con una punizione di Adam parata da. Copetti. Il raddoppio porta la firma di Di Marino che sfrutta il corner di Seghir e infila alle spalle del portiere. Vittoria in ghiaccio poco più tardi con Gomes che, in contropiede, brucia le avversarie e appoggia in rete. Torna la legge del Piccolo: 3-0 per il team azzurro.