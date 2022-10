Serie B Femminile - Poker del Napoli a Cercola: Ternana demolita dalla sfuriata azzurra

Quinta giornata del campionato di Serie B Femminile, allo Stadio Piccolo di Cercola c'è il match tra il Napoli e la Ternana. La squadra di mister Dimitri Lipoff, dopo il pareggio sul campo del Ravenna, è alla ricerca dei tre punti nel confronto interno: tra le mura amiche le azzurre vanno a caccia della quarta vittoria nella competizione. Un successo che si concretizza al termine dei novanta minuti di gioco, con la formazione azzurra che regola la brigata umbra.

In una splendida atmosfera, il team partenopeo si afferma con un netto e schiacciante poker. Prima frazione di gioco che vede le campane proiettate in zona offensiva e con le ospiti in attesa di una ripartenza. Il risultato resta inchiodato fino a poco dopo la mezz'ora. È il 35' quando Gomes trova il varco giusto per battere l'estremo difensore in seguito a una splendida triangolazione con Landa e Mauri, il Napoli dunque sblocca la sfida del Piccolo. Nel secondo tempo, le ragazze di Lipoff amministrano la gara e dilagano con una prova corale sontuosa. Il raddoppio porta la firma di Tamborini che deposita nel sacco con una conclusione vincente. Poco più tardi, Sara Tui trasforma il rigore conquistato da una caparbia Gomes. Sale in cattedra anche Tasselli che tiene la porta inviolata con il penalty parato a Salvatori Rinaldi. Il 4-0 è ancora di Gomes, protagonista indiscussa della serata: doppietta personale per la portoghese e vittoria in ghiaccio.

Poker schiacciante per il Napoli che conserva la vetta e attende la risposta della Lazio, impegnata sul manto verde del Genoa. Il prossimo appuntamento in campionato delle azzurre sarà in trasferta contro la Torres.

Il tabellino

Napoli (4-4-1-1): Tasselli; Di Bari (57' Oliva), Di Marino, Nozzi, De Sanctis; Landa (62' Illiano), Mauri (72' Albertini), Ferrandi, Sara Tui; Tamborini (62' Pinna); Gomes (72' Adam). A disposizione: Copetti, Franco, Strisciuglio. Allenatore: Lipoff

Ternana (4-3-1-2): Ghioc; Lombardo, Pacioni, Massimino, Nefrou (46' Capitanelli); Fusar Poli, Di Criscio, Labate; Tarantino (83' Imprezzabile; Spyridonidou (12' Salvatori Rinaldi), Vigliucci. A disposizione: De Bona, Maffei, Torres, La Bianca, Aldini, Quirino. Allenatore: Melillo

Arbitro: Valerio Bocchini di Roma 1

Marcatrici: 33' Gomes (N), 49' Tamborini (N), 53' rig. Sara Tui (N), 71' Gomes (N)

Ammonite: Tarantino (T)