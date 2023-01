Serie B Femminile - Il Napoli gioca a tennis, 6-0 al Tavagnacco: le azzurre ritrovano la vittoria

Il Napoli di Dimitri Lipoff mette alle spalle il ko dello scorso turno sul campo del Cittadella e offre una sublime prestazione contro il Tavagnacco nella sfida di Cercola valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B Femminile. Settima vittoria interna, in altrettante gare, per la squadra azzurra che si dipone con la difesa a tre e cambia cinque interpreti nell’undici di partenza rispetto alla partita precedente. Passano pochi secondi di gioco e Pinna, dopo una combinazione tra del Estal e Gomes, si sistema il pallone sul sinistro e infila alle spalle di Marchetti. Trascorrono due minuti, Giacobbo innesca Gomes che, col destro, sigla il raddoppio. Al 13’, sugli sviluppi di un calcio piazzato di Ferrandi, Di Marino svetta ma non trova il bersaglio. Da un traversone di Landa al 44’, del Estal fissa il tris con una girata di destro dall’interno dell’area piccola. Ad avvio ripresa, il Napoli va vicino al poker sull’asse del Estal-Gomes, brava Marchetti nella situazione. Al 55’ Ferrandi suggerisce per Dulcic che fulmina l’estremo difensore e fa 4-0. La cinquina arriva con una giocata prodigiosa di Pinna al 65’ su manovra corale dell’undici. Nel finale, la traversa nega la gioia a Landa e del Estal firma il 6-0 con una conclusione concretizzata dopo un dribbling. Vince la formazione partenopea che schianta il Tavagnacco e riprende la marcia in campionato.