Serie B Femminile - Una notte in vetta per il Napoli: il rigore di Gomes stende il San Marino

Una notte in vetta al campionato di Serie B Femminile, in attesa della replica della Lazio. Il Napoli passa allo Stadio Piccolo di Cercola nella gara in notturna contro il San Marino: un rigore della solita Gomes decide i novanta minuti e manda la squadra di Biagio Seno al vertice della classifica. Prima del match, il club omaggia Giulia Domenichetti che, insieme a Roberto Castorina, ha guidato la brigata nella seconda parte della scorsa stagione. Partita equilibrata sul rettangolo verde campano, nonostante il divario tra le due formazioni. Pallino per le azzurre che sfiorano il vantaggio già all’avvio con Gomes che, servita da Tamborini, accarezza la traversa. Poi è Mauri a provarci da calcio piazzato, poco dopo si aggiunge un’altra fiammata dell’attaccante di casa. A metà frazione, brava Giacobbo a procurarsi un calcio di rigore: dal dischetto si presenta la specialista Gomes che spedisce la sfera sul palo e insacca. Alla mezz’ora tentativo di Dulcic con un diagonale terminato sul fondo, segue un’iniziativa di del Estal che calcia centralmente. Nel finale di frazione, l’autrice del gol sfiora il raddoppio. Le ospiti si fanno vedere dalle parti di Copetti soltanto poco prima dell’intervallo. La ripresa si apre con un tiro-cross di Dulcic, Olivieri si salva in qualche modo e si rifugia in corner. Ancora le partenopee in zona avanzata con una punizione di Gomes che si spegne distante dallo specchio. Il Napoli controlla la gara, ma non riesce a mettere in cassaforte il risultato: la numero 7 svetta su un traversone, la traiettoria diventa facile preda del portiere. Al 71’ giocata personale di Mauri, la difesa fa buona guardia. Nel recupero chance importante per del Estal, il San Marino si riporta in avanti e prova a creare disturbi al pacchetto arretrato di casa. Il punteggio non cambia, al triplice fischio esultano le azzurre.