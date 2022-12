Serie B Femminile - Il Napoli schiaccia la capolista Lazio: Gomes e Pinna in rete

Riflettori puntati sullo Stadio Piccolo di Cercola per la dodicesima giornata di Serie B Femminile, il Napoli di mister Dimitri Lipoff vuole riprendere quota e avvicinarsi alla vetta. Occasione ghiotta per le azzurre che sfidano la capolista Lazio tra le mura amiche: serve una prestazione di carattere per conquistare l’intero bottino pieno. E la brigata partenopea ci riesce. Una prova di spessore per Pinna e compagne che scalano la classifica e si mettono a due lunghezze di distanza dalla cima. Ottima partenza per la squadra di casa che crea difficoltà alle avversarie fin dalle battute iniziali. Al 10’, sugli sviluppi di un angolo dalla destra, Sara Tui si esibisce con un traversone che favorisce Gomes, abile a tramutare l’occasione in gol. Le ospiti cercano di alzare il baricentro e tentano di mettere in crisi il reparto arretrato di Lipoff, ma le giocate sono neutralizzate dalla lettura provvidenziale e attenta della difesa. Al 55’, su iniziativa di Tamborini, arriva anche il raddoppio del Napoli con Pinna che si trova davanti all’estremo difensore e infila nel sacco il raddoppio. La Lazio non riesce a reagire e le azzurre amministrano nella seconda parte del match. Al triplice fischio, sorridono le ragazze di Lipoff che accorciano proprio sulla capolista e si confermano imbattibili allo Stadio Piccolo.

Il tabellino

Napoli Femminile (4-3-3): Tasselli; Di Bari, Nozzi, Veritti, De Santis; Mauri, Ferrandi (81' Franco), Sara Tui; Tamborini (94' Botta); Pinna, Gomes. A disposizione: Copetti, Repetti, Botta, Franco, Landa, Miglionico, Strisciuglio, del Estal. Allenatore: Lipoff

Lazio (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Varriale, Kakampouki, Toniolo; Castiello (71' Jansen), Eriksen, Colombo; Fuhlendorff; Proietti (61' Vivirito - 85' Falloni), Deppy (61' Palombi). A disposizione: Natalucci, Savino, Khellas, Vecchione. Allenatore: Catini

Arbitro: Tropiano di Bari

Marcatrici: 10' Gomes, 55' Pinna

Ammonite: Castiello (L), Kakampouki (L), Ferrandi (N)