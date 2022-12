Serie B Femminile - Il Napoli schiaccia il Genoa allo Stadio Piccolo: poker azzurro a Cercola

Il pareggio sul campo del Verona è soltanto un ricordo, per il Napoli di Dimitri Lipoff c’è l’occasione riscatto con la gara casalinga contro il Genoa. La brigata azzurra, a meno cinque dalla Lazio capolista, sfida le avversarie allo Stadio Piccolo di Cercola per la decima giornata del campionato di Serie B Femminile: per le rossoblù la classifica non è delle migliori, ma il successo col Trento ha riportato maggiore serenità nell’ambiente.

Il team partenopeo si schiera con la difesa a tre e con un centrocampo di contenimento, non disdegnando il lavoro sulle fasce. Il possesso è di marca campana, con le ragazze di Lipoff che provano ad attivare la solita Gomes sul fronte offensivo. La prima vera occasione è di Ferrandi con l’intervento dell’estremo difensore ospite a sventare la minaccia. La frazione sembra scivolare via senza altri sussulti, ma al 43’ Pinna è abile a fiondarsi su un retropassaggio: atterrata in area di rigore, per il direttore di gara non ci sono dubbi. Dal dischetto si presenta la specialista Gomes che batte Macera e sblocca la sfida allo Stadio Piccolo. Nel corso della ripresa, anche complice la girandola di cambi operata dal tecnico, il Napoli dilaga e ne segna altri tre. Al 57’ Tamborini scodella verso De Sanctis che impatta di testa e sigla il raddoppio. Soltanto poco dopo l’ora di gioco le liguri si vedono dalle parti di Copetti. Nella seconda parte del match, le azzurre timbrano ancora il cartellino: all’86’ Oliva e Del Estal costruiscono una manovra ghiotta, capitalissta da Gomes. Nel finale, la traversa nega la gioia a Oliva: sulla respinta, Ferrandi deposita nel sacco e cala il poker definitivo. Si chiude così la partita di Cercola, col Napoli che piega il Genoa e si assicura il bottino pieno.

Il tabellino

Napoli (3-4-1-2): Copetti; Veritti (dal 62' Strisciuglio), Di Marino, Nozzi; Landa (43' Oliva), Mauri (59' Sara Tui), Ferrandi, De Sanctis; Tamborini; Gomes, Pinna (62' Del Estal). A disposizione: Tasselli, Botta, Di Bari, Franco. Allenatore: Lipoff

Genoa (4-3-1-2): Macera; Fernandez, Spotorno, Lucafo, Monetini; Abate, Campora (62' Millquist), Bettalli; Tortarolo; Bargi, Maya (75' Parolo). A disposizione: Parnoffi, Crivelli, Perna, Rossi, Dekaj, Parodi. Allenatore: Oneto



Arbitro: Giudice di Frosinone

Marcatrici: 43' rig Gomes (N), 57' De Sanctis (N), 86' Gomes (N), 91' Ferrandi (N)