Serie B Femminile - Sempre Gomes, il Napoli si prende la vetta: Chievo sbaragliato nel big match

Appuntamento col vertice della classifica. Le due imbattute del campionato di Serie B Femminile si sfidano allo Stadio Piccolo di Cercola per la terza giornata. Il Napoli di mister Dimitri Lipoff, reduce dal successo interno con l’Apulia Trani, affronta il Chievo Verona, forte della vittoria col Cittadella.

Prima occasione al 2’ per le ospiti con una punizione di Salaorni che termina poco distante dallo specchio. Risponde la compagine di casa con una giocata di Pinna che riceve da Tui e converge verso l’area piccola: mancino debole, Bettineschi blocca. Sul capovolgimento di fronte, Copetti è chiamata in causa da un colpo di testa ravvicinato. Al 17’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mauri, Di Bari anticipa le avversarie e impatta con lo stacco: traiettoria larga rispetto al bersaglio. Al 27’ le azzurre passano in vantaggio. Nozzi, sulla corsia destra, pennella al centro: Gomes approfitta del suggerimento, sale in cielo e buca Bettineschi da due passi. La reazione delle gialloblù è di Massa con un pallonetto dal limite, Copetti si rifugia in angolo. Il Chievo si mette alla ricerca del pareggio nel finale di frazione, il Napoli regge e va a riposo con una rete in più.

Ad avvio ripresa, su traversone di Mauri, Nozzi calcia di prima intenzione al volo: la traversa nega la gioia del raddoppio. L’intensità della gara si alza notevolmente, le ragazze di Venturi cercano di ristabilire la parità con le giocate sugli esterni. Le partenopee, dal canto loro, provano a pungere con le ampie praterie che si aprono. Al 57’ Gomes tenta di avventarsi su un’idea di Mauri, la difesa ospite ammortizza l’iniziativa e Bettineschi blocca. Nella parte centrale del secondo tempo accade relativamente poco, le venete lavorano in maniera corale ma il pacchetto arretrato di Lipoff non rischia. Al 77’ grandissimo intervento di Copetti su una conclusione dalla distanza. Dopo i quattro minuti di recupero, va in archivio la sfida di Cercola: il Napoli vince il big-match col Chievo e si prende la vetta della classifica di Serie B.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Copetti; Dulcic, Di Bari, Nozzi, De Sanctis; Mauri (64’ Franco), Ferrandi, Sara Tui; Pinna (81’ Adam), Gomes, Tamborini (71’ Landa). A disposizione: Tasselli, Di Marino, Albertini, Olive, Illiano, Botta. Allenatore: Lipoff

Chievo (4-3-3): Bettineschi; Mele (78’ Boglioni), Salaorni, Zanoletti, Mascanzoni (46’ Ventura); Scuratti (61’ Alborghetti), Kiem, Tardini (46’ Puglisi); Massa, Ferrato, Dallagiacoma. A disposizione: Oberhuber, Tunoaia, Fancellu, Corrado, Sargenti. Allenatore: Venturi

Arbitro: Flavio Fantozzi di Civitavecchia

Marcatrici: 27’ Gomes (N)

Ammonite: Gomes (N), Boglioni (C)