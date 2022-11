Serie B Femminile - Il Napoli ritrova la vittoria in campionato: poker al Brescia

Ritrovare il successo in campionato dopo il tonfo in esterna rimediato sul campo del Cesena. Allo Stadio Piccolo di Cercola, il Napoli di Dimitri Lipoff attende il Brescia per l’ottava giornata del campionato di Serie B Femminile. La cronaca si apre con una buona opportunità per Viscardi che manda alto di testa. Le ospiti al 10’ si guadagnano un calcio di rigore per fallo di Di Marino su Merli: dal dischetto si presenta proprio Merli che fa 0-1 con una conclusione rasoterra. Il pareggio delle padrone di casa arriva subito, al quarto d’ora Ferrandi fa partire un bolide che beffa l’estremo difensore avversario. Passa qualche secondo e il Napoli completa la rimonta con una punizione perfetta di Sara Tui. Alla mezz’ora sale in cattedra Tasselli con due ottimi interventi ad evitare il pareggio delle Leonesse. Nel finale di frazione, Sara Tui sfiora ancora il bersaglio, mentre sul versante opposto Merli impegna Tasselli dopo un’uscita pericolosa delle azzurre. La ripresa si stappa con un buon tentativo, non insidioso, delle locali con un calcio di punizione. Al 55’ Merli sbaglia da una posizione favorevole al centro dell’area: il tiro finisce alto. Al 62’ colpo di testa di Sara Tui sugli sviluppi di una palla inattiva: pallone fuori. Al 64’ Gomes manda sull’esterno della rete, mentre al 68’ si concretizza il tris proprio con Gomes. Al 71’ il Brescia accorcia con un tiro di Merli su cui Tasselli non è perfetta e all’84’ sfiora l’incredibile pareggio. Nel finale Mauri buca la rete protetta da Ferrari e fa 4-2. Il Napoli ritrova i tre punti in campionato e viaggia sulle ali dell’entusiasmo nella zona alta.

Il tabellino

Napoli: Tasselli, Di Bari, Di Marino, Nozzi, De Sanctis, Sara Tui, Ferrandi, Mauri (93’ Albertini), Tamborini (75’ Franco), Gomes (93’ Adam), Pinna (83’ Illiano). A disposizione: Copetti, Oliva, Strisciuglio, Botta, Landa. Allenatore: Lipoff

Brescia: Ferrari, Ripamonti, Barcella, Galbiati, Viscardi, Brayda (79’ Pasquali), Magri (57’ Ghisi), Merli C., Hjohlman, Fracas, Merli L. A disposizione: Lugli, Perin, Bianchi, Vavassori. Allenatore: Seleman

Arbitro: Simone Gavini di Aprilia

Marcatrici: 11’ rig. Merli L. (B), 14’ Ferrandi (N), 18’ Sara Tui (N), 68’ Gomes (N), 71’ Merli L. (B), 87’ Mauri (N)