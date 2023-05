Serie B Femminile - Il Napoli travolge l'Arezzo 3-0: le azzurre vedono il traguardo

Un'altra vittoria, la nona consecutiva in campionato, e primo posto in classifica confermato a due turni dalla fine: il Napoli Femminile batte l'Arezzo 3-0 e mantiene il vantaggio sulla Lazio, tenendo a distanza anche il Cittadella atteso domenica prossima a Cercola. Con Seno squalificato, è Illiano a dirigere le operazioni dalla panchina. Assenti Toomey e Strisciuglio, dentro dal primo minuto Ferrandi mezzala sinistra con Seghir alle spalle di del Estal e Landa. A stappare la partita però è Zazzera per le ospiti con un bel mancino finito di poco alto. Le azzurre innestano la marcia alta e al quarto d'ora Giacobbo arma il destro, ma non trova il bersaglio. Al 28' intervento di Nardi in volo plastico a respingere con i pugni un cross di Ferrandi che avrebbe raggiunto Mauri in area piccola. Copetti invece compie un vero e proprio miracolo due minuti dopo su colpo di testa a botta sicura di Razzolini da pochi passi. Al 42' Landa serve Giacobbo che, con un destro chirurgico, insacca per il vantaggio partenopeo. Ad avvio ripresa, il Napoli reclama un calcio di rigore al 54' per atterramento di del Estal da parte di Morreale dopo un contropiede orchestrato da Mauri. Il raddoppio porta ancora la firma di Giacobbo che con il sinistro pesca l'angolino da fuori area per la sua prima doppietta stagionale. Al 77' c'è spazio anche per Di Marino che, con la specialità della casa ovvero il colpo di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Mauri, sigla il tris e chiude la contesa.