Serie B Femminile - La marcia del Napoli prosegue: Gomes stende l'Apulia Trani

Seconda giornata del campionato di Serie B Femminile. Il Napoli di Dimitri Lipoff, dopo la pesante vittoria sul campo del Trento, affronta l’Apulia Trani allo Stadio Piccolo di Cercola. Il club azzurro ritrova l’ex, Alessandro Pistolesi: la brigata pugliese, reduce dalla sconfitta interna contro il Chievo, cerca il primo guizzo nel torneo.

Grande intensità per le padrone di casa al fischio d’inizio: passano venti secondi e Gomes si fa vedere dalle parti di Raicu. Tocca poi a Landa creare apprensione con un traversone lungo che si spegne sulla parte alta della porta. Bastano 6’ alla squadra campana per andare in rete. Ottima manovra corale con Strisciuglio che serve Gomes in area: la numero 7 sfrutta l’assistenza e batte l’estremo difensore con una conclusione precisa. Al 9’ Crespi cerca di mettere in difficoltà Copetti che vola e respinge il cross. Al 13’ Pinna s’inserisce, controlla un passaggio dalla sinistra e calcia a botta sicura: Raicu salva tutto. Dall’angolo successivo, capitan Di Marino stacca ma non inquadra lo specchio. Per le ospiti è pericolosa Matip su una battuta dalla bandierina, il tentativo si spegne fuori. Al 20’ De Sanctis cerca la conclusione, impattando male: la traiettoria si trasforma in un suggerimento per Landa che non trova il tap-in sul secondo palo. Passano sette giri di lancette e Landa chiama in causa Raicu con un mancino a giro. Al 35’ da segnalare l’infortunio muscolare per Strisciuglio, autrice dell’assist del vantaggio. Il Napoli va a caccia del raddoppio, all’intervallo però è soltanto 1-0 dopo tante occasioni sviluppate.

Malgrado la pioggia, il match riprende su ritmi importanti. L’Apulia Trani prova ad impensierire la retroguardia avversaria, ma le locali tengono alte le linee e cercano di pungere in fase offensiva. Al 52’ Pinna scarica un destro verso la porta, la parabola è larga alla sinistra di Raicu. Risponde una conclusione velleitaria di Cochis. Al 57’ Tui si coordina dai venti metri, la mira è alta e la palla sorvola il montante. Al 64’, su palla inattiva in favore delle azzurre, Raicu allontana la minaccia: il pallone giunge tra i piedi di Mauri che insacca. La rete, però, viene annullata per posizione di fuorigioco di Nozzi. Al 69’ clamorosa chance per Cochis che non riesce a velocizzare il tiro e sbaglia completamente, sul prosieguo fallisce altresì Sgaramella. Al 72’ Gomes salta Raicu e calcia, il palo dice di no. Il parziale non cambia ulteriormente, al triplice fischio il Napoli raccoglie il secondo successo consecutivo in campionato: l’Apulia Trani va ko, decide la marcatura di Gomes ad avvio match.

Il tabellino

Napoli Femminile (4-3-3): Copetti, Dulcic, Di Marino, Nozzi, De Sanctis, Strisciuglio (35’ Mauri), Ferrandi (70’ Franco), Tui, Pinna (81’ Adam), Gomes, Landa. A disposizione: Tasselli, Di Bari, Albertini, Oliva, Illiano, Tamborini. Allenatore: Lipoff

Apulia Trani (4-3-3): Raicu, Varriale, Zavarese, Morreale, Cochis, Crespi (65’ Sgaramella), Matip, Morucci, Vazquez, Manno (58’ Nkamo), Riboldi. A disposizione: Meleddu, Spallucci, Corvasce, Delvecchio, Ventura, Perez. Allenatore: Pistolesi

Arbitro: Vito Guerra di Venosa

Marcatrici: 6’ Gomes (N)

Ammonite: De Sanctis, Tui (N), Riboldi, Cochis (AT)