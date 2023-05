Serie B Femminile - Il Napoli supera la Lazio e conquista la vetta della classifica

Impresa targata Napoli Femminile. La squadra di Biagio Seno batte la Lazio a domicilio nel big-match della ventisettesima giornata del campionato, scavalca la compagine biancoceleste e conquista la vetta a tre giornate dalla fine. Decisivo il primo tempo straordinario delle azzurre che nella ripresa contengono il rientro delle capitoline. Il tecnico sceglie Di Bari a destra con Seghir trequartista in luogo dell’assente Tamborini. Tante ex nelle fila ospiti, ma inizialmente una sola in campo: Moraca. Avvio a ritmi bassi compice il primo caldo e con solo un paio di spunti di Pittaccio e Mauri. Al 18’ però Seghir rompe l’equilibrio con un mancino all’angolino alto su assist di Gomes: per l’ex doriana primo gol in maglia azzurra. Dopo dieci minuti del Estal raddoppia di testa su respinta corta di Guidi dopo una punizione di Mauri che colpisce anche la traversa: per la spagnola gol numero 12 in campionato (13 in stagione). Guidi si riscatta al 40’ parando il colpo di testa con il quale Di Marino sfiora il tris su punizione di Seghir. Ad inizio ripresa la Lazio ci prova con la neoentrata Toniolo, poi Fuhlendorff di testa trova il palo su cross di Castiello con Di Marino che poi salva su Visentin. Copia incolla al 63’ con punizione di Toniolo e incornata all’angolino di Fulhendorf per il gol che riapre la gara. A quel punto il Napoli prova con coraggio a riproporsi in avanti, contiene e rischia poco portando a casa tre punti di platino.

Il tabellino

Lazio (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Pezzotti (68’ Khellas), Kakampounki, Varriale; Eriksen (90' Palombi), Castiello, Condon (46’ Toniolo); Moraca (72’ Colombo); Fuhlendorff, Visentin. Allenatore: Catini

Napoli (4-3-1-2): Copetti; Di Bari, Di Marino, Veritti, De Sanctis; Giacobbo, Mauri, Sara Tui; Seghir (74' Ferrandi); Gomes (69’ Pinna), del Estal. Allenatore: Seno

Arbitro: Mbei

Marcatrici: 18’ Seghir (N), 28’ Del Estal (N), 63’ Fuhlendorff (L)

Ammonite: Pittaccio (L); Gomes (L)