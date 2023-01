Serie B Femminile - Un gol per tempo, il Cittadella batte il Napoli: 2-0 granata e azzurre ko

Una sconfitta in trasferta per il Napoli di Dimitri Lipoff, la squadra campana subisce una brutta e pesante battuta d'arresto in casa del Cittadella. Le azzurre, col passo falso odierno, scivolano al terzo posto proprio alle spalle delle venete e della Lazio, distante due punti e sconfitta a sua volta dal Verona. Il tecnico partenopeo, con tutte le ragazze a disposizione per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B Femminile, si affida al 4-3-1-2: il modulo è risultato determinante nel secondo tempo di Arezzo. Subito buon approccio per la formazione ospite con una conclusione di Ferrandi che si spegne a lato dopo due minuti. Poi, rigore reclamato per un tocco in area su Di Bari: il direttore di gara lascia proseguire. Match equilibrato per larghi tratti, alla mezz'ora Gomes si ritaglia uno spazio per il tiro ma Toniolo si oppone. Al 43', su azione da calcio d'angolo, la compagine locale sblocca: Benedetti insacca di testa su assist di Dhalberg. Il Cittadella entra con la giusta mentalità in campo dopo l'intervallo e al 51' raddoppia. Eurogol di Ferrin con una parabola al volo da zona defilata: il pallone finisce all'incrocio per il 2-0 granata. Lipoff prova a muovere qualcosa dalla panchina, Pinna manda in porta del Estal, ma Ambrosi è provvidenziale in chiusura. Si rinnova l'asse tra Pinna e del Estal, la retroguardia di casa è attenta e respinge la minaccia. Nel finale, soltanto la traversa nega la gioia a Nozzi: al triplice fischio è 2-0 per il Cittadella, col Napoli che torna a casa senza punti.