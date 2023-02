Serie B Femminile - Il Napoli passeggia sul campo del Chievo: successo nel segno di Gomes e del Estal

Vittoria esterna per il Napoli di Dimitri Lipoff, battuto il Chievo Verona al Sinergy Stadium nella sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B Femminile. Largo successo per la compagine azzurra, con il lutto al braccio per commemorare la scomparsa del papà di Claudia Mauri, che deve fare a meno dell’ex Milan e si affida a Ferrandi in cabina di regia, con Di Marino terzino destro. Subito avvio importante per le ospiti che si affacciano in avanti con un colpo di testa di del Estal al 7’. Al quarto d’ora, primo intervento di Bettineschi su conclusione al volo di del Estal dopo una sponda di Sara Tui. Poi proteste campane per un tocco di mani di Salaorni su tiro di Gomes, l’arbitro non punisce l’intervento. Al 35’ Veritti conquista il possesso e fa ripartire le sue, del Estal serve Gomes che di testa insacca. Il primo tempo va in archivio con un mancino insidioso di Giacobbo, la traiettoria si perde sul fondo. L’attacco partenopeo è in giornata e prova a pungere anche ad avvio secondo tempo. Il Chievo resta in dieci per doppio giallo sventolato nei confronti di Salaorni, al 60’ è il palo ad opporsi al raddoppio azzurro su tacco di del Estal. Quest’ultima non sbaglia cinque minuti più tardi: incornata vincente e risultato in ghiaccio. Il tris porta la firma ancora di Gomes che approfitta di un recupero di Giacobbo, ruba il tempo al difensore locale e segna con un diagonale preciso. Al triplice fischio va in archivio la sfida: il Napoli schianta il Chievo Verona a domicilio.

Il tabellino

Chievo (4-3-3): Bettineschi; Mascanzoni, Zanoletti, Salaorni, Mele (85’ Mombelli); Tardini (73’ Caneo), Kiem, Scuratti (45’ Tungaia); Dellagiacoma, Willis, Alborghetti (73’ Manca). A disp.: Fenzi, Buglioni, Buonamassa, Ferrato, Bianchi. All.: Venturi

Napoli (4-3-1-2): Tasselli; Dulcic, Di Marino, Veritti, Seghir (63’ De Sanctis); Giacobbo (81’ Franco), Ferrandi, Sara Tui (63’ Tamborini); Pinna; del Estal, Gomes (73’ Landa). A disp.: Copetti, Botta, Di Bari, Nozzi, Puglisi. All.: Lipoff

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro

Marcatrici: 35’ Gomes (N), 65’ del Estal (N), 72’ Gomes (N)

Ammonite: Mascanzoni, Salaorni (C), Sara Tui (N)

Espulsa: 51’ Salaorni (C) per doppia ammonizione