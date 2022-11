Serie B Femminile - Crollo del Napoli sul campo del Cesena: prima sconfitta in campionato per le azzurre

Prima sconfitta in campionato per il Napoli di mister Dimitri Lipoff, scivolone sul campo del Cesena nella sfida valida per la settima giornata della Serie B Femminile. La formazione azzurra prova a strappare almeno un punto, ma le bianconere resistono e si aggiudicano la posta in palio al Centro Sportivo di Martorano.

La cronaca si apre col vantaggio per le padrone di casa. All’8’ si sblocca la partita: cross di Distefano rasoterra, Casadei indirizza la sfera sul palo opposto e insacca. Al 19’ la reazione delle ospiti con Di Bari che tenta il traversone in area: Frigotto anticipa tutte e blocca. Al 32’ Ferrandi si incarica della battuta di un calcio di punizione: traiettoria di sinistro, ci arriva Di Marino di testa ma manda poco fuori alla destra dell’estremo difensore. Al 38’ azione insistita del Cesena: traversone di Distefano, Di Bari toglie la palla dalla disponibilità di Ploner. Sulla respinta, Distefano ripropone il cross: Costi si coordina in rovesciata, ma spedisce alto.

Al 58’ cross di Casadei, De Sanctis intercetta e tenta il rinvio rischiando l’autorete. Al 60’ Iriguchi batte un calcio di punizione, sul secondo palo spunta Ploner che si abbassa e di testa deposita nel sacco. Al 70’ Gomes scodella in area, Pinna impatta senza trovare lo specchio. Al 73’ Ferrandi pennella da calcio piazzato, Pinna svetta e batte Frigotto: si riapre la sfida. Al 77’ Nano va al tiro che si ferma sull’incrocio dei pali, sul rimpallo ci arriva Distefano che calcia a lato. Nel finale, il Napoli prova il tutto per tutto: Gomes invita Pinna per il pareggio, Costa è provvidenziale. Non succede più nulla, al triplice fischio si concretizza il primo ko per il Napoli.

Il tabellino

Cesena: Frigotto, Casadei, Pastore, Costa, Cuciniello, Iriguchi, Ploner, Zanni, Porcarelli, Distefano, Costi. A disposizione: Serafino, Mancuso, Amaduzzi, Nano, Carlini; Bradau, Gidoni, Salimbeni; Galli. Allenatore: Ardito

Napoli: Tasselli, Di Bari, Di Marino, De Sanctis, Mauri, Ferrandi, Nozzi, Landa, Tamburini, Gomes, Gonzalez. A disposizione: Copetti, Oliva, Botta, Franco, Strisciuglio, Pinna, Illiano, Adam, Miglioncino. Allenatore: Lipoff

Arbitro: Kristian Ubaldi di Fermo

Marcatrici: 8' Casadei (C), 60' Ploner (C), 73' Pinna (N)