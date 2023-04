Serie B Femminile - Il Napoli conquista i tre punti a Brescia: decidono Mauri e Ferrandi

Successo all’inglese per il Napoli Femminile che sbanca il rettangolo verde del Brescia e fa registrare la quarta vittoria della gestione Seno. Decidono le reti in apertura delle due frazioni di Mauri e Ferrandi, che schierata trequartista alle spalle delle punte è stata la mossa a sorpresa del tecnico, con Veritti centrale al fianco di capitan Di Marino. Pronti via e Napoli avanti con un gran gol di Mauri: destro da fuori all’angolino alto e azzurre in vantaggio. Giacobbo ci prova dalla distanza poco dopo, ma Lugli para. Le padrone di casa reagiscono con l’ex Hjohlman che però trova Di Marino a sbarrarle la strada. Al 39’ espulsione per somma di ammonizioni per Ghisi. Ripresa con le azzurre in superiorità numerica e subito pericolose con Gomes, destro deviato in corner da Lugli. Dall’angolo successivo, gol olimpico di Ferrandi che con il mancino dalla bandierina pennella sul secondo palo per il raddoppio del Napoli. Al 61’ Gomes manda alto di testa e non fa tris, totale gestione per le partenopee. Nel finale soltanto un rischio generato da una punizione di Barcella, sfera sulla parte alta della traversa.

Il tabellino

Brescia (3-5-2) Lugli; Perin, Galbiati, Viscardi; Ripamonti, Magri, Barcella, Ghisi, Hjohlman; Brayda, Fracas (55’ Lonati). A disp.: Ferrari, Merli, Pasquali, Tengattini, Bianchi, Ferrari, Bortolin, Lumina, Angoli. All.: Seleman



Napoli (4-3-1-2) Copetti; Dulcic (63’ Di Bari), Di Marino, Veritti, De Sanctis; Sara Tui, Mauri, Giacobbo (86’ Puglisi); Ferrandi (70’ Seghir); del Estal, Gomes (86’ Landa). A disp.: Tasselli, Franco, Nozzi, Tamborini, Pinna. All.: Seno



Arbitro: Grassi di Forlì

Marcatrici: 2’ Mauri, 47’ Ferrandi

Ammonite: Brayda, Ghisi (B), Di Bari, De Sanctis (N)

Espulsa: 39’ Ghisi (B)