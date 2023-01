Serie B Femminile - Il Napoli vince all'inglese in trasferta: Arezzo piegato da del Estal e Gomes

Successo all’inglese per il Napoli Femminile che sbanca il rettangolo verde dell’Arezzo. Dopo la mancata qualificazione in Coppa Italia, sfuggita nel derby contro il Pomigliano, la formazione di Dimitri Lipoff torna in campo per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il tecnico deve fare a meno di Toomey e Mauri, che stanno recuperando la migliore condizione, e ha optato per Tamborini interno di centrocampo con Landa nel tridente insieme a del Estal e Gomes. Esordio da titolare per Botta, classe 2004. Inizio di partita su ritmi assolutamente apprezzabili e prima chance per il Napoli con del Estal su sponda di Gomes, pronta la girata a rete della spagnola ma ottima la risposta di Sacchi protesa in tuffo. Bella conclusione di Ferrandi al 25’ dalla distanza, palla alta di poco e azzurre che prendono il ritmo. Prima conclusione dell’Arezzo alla mezza’ora con Morreale da fuori, facile la parata di Tasselli. Ottima chance invece per le toscane con Vicchiarello di testa nel finale di frazione, ma palla tra le braccia del portiere ospite. In avvio di ripresa, Napoli avanti con il primo gol in campionato di del Estal, lesta ad approfittare di una deviazione di un difensore su cross di De Sanctis. Clamorosa doppia chance per Gomes al 58’ con la portoghese che in diagonale colpisce il palo a portiere battuto su assist di del Estal e poi si vede respingere il tap-in sulla linea da Binazzi. Campane pericolose altresì in contropiede con Puglisi, destro sporco e nulla di fatto. Meritato il raddoppio azzurro al 78’ con la solita Gomes: splendido l’assist della neo entrata Pinna e destro forte dell’attaccante. Per la portoghese decimo centro in campionato e partita chiusa in anticipo sul triplice fischio. Vittoria preziosa per le ragazze di Lipoff che restano attaccate a due punti dalla capolista Lazio.