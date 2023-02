Serie B Femminile - Il Napoli schianta l'Apulia Trani, manita azzurra: Gomes scatenata, in gol anche del Estal e Giacobbo

Una trasferta resa tranquilla dalle qualità della rosa. Il Napoli di mister Dimitri Lipoff supera con cinque reti l'Apulia Trani nella sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A Femminile e conserva la seconda posizione alle spalle della Lazio. Il tecnico ritorna al 4-3-1-2 con Copetti in porta, Di Bari terzino destro e Mauri in regia. Pinna alle spalle delle due attaccanti. Proprio da una combinazione del tridente azzurro nasce il vantaggio firmato da Gomes: verticalizzazione di Pinna per del Estal ed assist generoso della spagnola per la collega che infila in rete. Al 28' palo clamoroso di Mauri su punizione laterale. Dopo un minuto arriva il raddoppio ancora con Gomes che chiude l'azione innescata da Pinna con un diagonale potente e preciso. Poco più tardi, l'autrice dei due gol serve del Estal: pallone in profondità, l'iberica insacca per il tris. In avvio di ripresa, Bistrian accorcia approfittando di una disattenzione della difesa. La solita Gomes cala il poker su assistenza di Pinna al 61'. Nel finale, destro secco e chirurgico di Giacobbo: palla sotto la traversa e manita azzurra.

Giacobbo, dopo il primo gol in maglia partenopea, ha così commentato: “Sono felice a livello personale ma soprattutto per come la squadra è scesa in campo su un terreno difficile. Abbiamo vinto bene e ora dobbiamo continuare così. Dopo la sconfitta in casa del Cittadella ci siamo date una scossa, sappiamo che adesso arriva la fase calda della stagione e siamo determinate ad affrontarla nel modo giusto. Mi sono ambientata in fretta qui grazie ad un gruppo eccezionale dentro e fuori dal campo. La dedica del gol è per mia mamma che ieri ha compiuto gli anni”.

Il tabellino

Apulia Trani (4-4-2): Meleddu; Lisson, Buttiglione, Colesnicenco, Riboldi; Speranza, Chiapperini, Ventura, Bistrian; Tata, Reus. A disposizione: Trentadue, Ruotolo, Di Palma, Dicuonzo, De Zio, Pupillo, Vitale, La Donna, Campanella. Allenatore: Tommasicchio

Napoli (4-3-1-2): Copetti; Di Bari (23’ Dulcic), Di Marino, Veritti, De Sanctis; Giacobbo, Mauri, Sara Tui; Pinna (61’ Seghir); del Estal (85’ Tamborini), Gomes (61’ Landa). A disposizione: Tasselli, Franco, Nozzi, Puglisi, Ferrandi. Allenatore: Lipoff

Arbitro: Scarpati di Formia

Marcatrici: 11’ Gomes (N), 29’ Gomes (N), 31’ del Estal (N), 52’ Bistrian (AT), 61’ Gomes (N), 90’ Giacobbo (N)

Ammonite: Bistrian (AT)