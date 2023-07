Pomigliano Femminile, annunciato il nuovo allenatore: panchina a Sossio Finestra

Il Pomigliano Femminile riparte. Dopo la salvezza in Serie A arrivata a margine dello spareggio con la Lazio, il club granata ha lavorato a fari spenti nelle ultime settimane. Questa mattina, le Pantere hanno annunciato il nuovo allenatore. Panchina affidata a Sossio Finestra, la decisione è stata adottata dal presidente Raffaele Pipola in un’ottica di rinnovamento. Scelto un mister dalla grande esperienza: Finestra ha lavorato con l’Avellino per quatto anni e con la Paganese per otto stagioni. È stato osservatore per il Livorno per dieci anni sotto la direzione di Elio Signorelli e con il Capo degli Scout Eugenio Vincenti. Sarà affiancato nella sua direzione tecnica della prima squadra dal preparatore atletico Michele Morra e dal preparatore dei portieri Giovanni Russo. Dunque la stagione 2023-24 inizia. Al via anche il calciomercato per il Pomigliano, attivo nel sondare i profili utili alla composizione della nuova rosa che difenderà i colori granata, per la terza volta consecutiva, nella Serie A Femminile.