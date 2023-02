Il Pomigliano Femminile si trasferisce: Pantere a Palma Campania fino al termine della stagione

La sedicesima giornata di Serie A Femminile andrà in scena nel weekend, per il Pomigliano di Carlo Sanchez c'è in programma la sfida contro il Parma. Dopo due sconfitte consecutive in campionato e la pesante batosta in Coppa Italia, la squadra granata va a caccia del riscatto nel confronto con l'ultima in classifica. Archiviate le prime quindici uscite, la situazione delle Pantere recita sesto posto in classifica, in pieno gruppo retrocessione e distante dodici lunghezze dal Milan. Inoltre, per le partenopee è cambiata anche la location che ospiterà le partite casalinghe. Come annunciato dal club, le ragazze di Sanchez si trasferiscono in maniera temporanea allo Stadio Comunale di Palma Campania:

"Il Pomigliano Calcio Femminile comunica che la Divisione Calcio Femminile della FIGC ha deliberato in merito all’istanza di variazione permanente del campo di gioco a Palma Campania. Dunque fino al termine della stagione il Campo Sportivo Comunale di Via Querce ospiterà le gare interne delle pantere. Un grazie alla Divisione Calcio Femminile nella persona del Presidente Ludovica Mantovani e della responsabile Francesca Sanzone, per il grande impegno profuso affinché la nostra società potesse trovare “casa” definitivamente nella cittadina vesuviana. L’esito positivo delle verifiche condotte dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi è stato comunicato nella giornata di ieri. Ringraziamenti vanno al Comune di Palma Campania, al sindaco Nello Donnarumma, all’intera amministrazione, al personale degli uffici comunali, alla Società Palmese Calcio, alla dirigenza e agli atleti per aver dimostrato disponibilità ad ospitare e a sostenere l’unica realtà professionista femminile dell’Italia Meridionale. Grazie a tutti voi".