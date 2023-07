Il Napoli Femminile pensa alla prossima Serie A: arrivano due conferme

Una doppia conferma per la prossima stagione sportiva in Serie A Femminile. Il Napoli, accantonata la vittoria del campionato cadetto che ha consegnato le chiavi per la partecipazione alla massima competizione italiana, è già al lavoro per definire l'organico che affronterà il cammino futuro. Il club partenopeo non ha avuto dubbi, si ripartirà da due artefici della promozione. Mister Biagio Seno - che ha guidato la squadra nelle ultime undici partite dello scorso campionato, con il bilancio di dieci vittorie ed un pareggio - e il direttore generale Marco Zwingauer restano in azzurro per un altro anno.